Glavna cesta u blizini naselja na jugu Poljske potopljena je uslijed rasta nivoa podzemnih voda, izvijestile su vlasti u Boleslawu u petak.

U obližnjem gradu Olkuszu, koji se nalazi oko 50 kilometara zapadno od Krakova, otvorile su se višestruke vrtače u bivšoj zoni iskopavanja pijeska koja je ostala nakon rudarskih operacija.

Regija, nekada dom cinka i olova, sada se suočava s ozbiljnim poplavama nakon trajnog zatvaranja podzemnih pumpi.