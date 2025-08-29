SVIJET
1 minuta čitanja
Poplave u bivšem rudarskom području na jugu Poljske potopile cestu
Nabujale vode su već poplavile cestu, a linija poplave sada se opasno približava stambenim područjima.
Regija, nekada dom cinka i olova, sada se suočava s ozbiljnim poplavama nakon trajnog zatvaranja podzemnih pumpi. / AA
29 August 2025

Glavna cesta u blizini naselja na jugu Poljske potopljena je uslijed rasta nivoa podzemnih voda, izvijestile su vlasti u Boleslawu u petak.

U obližnjem gradu Olkuszu, koji se nalazi oko 50 kilometara zapadno od Krakova, otvorile su se višestruke vrtače u bivšoj zoni iskopavanja pijeska koja je ostala nakon rudarskih operacija.

Regija, nekada dom cinka i olova, sada se suočava s ozbiljnim poplavama nakon trajnog zatvaranja podzemnih pumpi.

Ranije naučne studije predviđale su da bi do 400 hektara zemlje moglo biti poplavljeno u roku od 30 do 40 godina nakon što su pumpe zatvorene. Međutim, proces se ubrzao daleko iznad očekivanja.

Nabujale vode su već poplavile cestu, a linija poplave sada se opasno približava stambenim područjima.

