Ukrajina je ponudila kupovinu američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara, finansiranog iz Evrope, kao dio prijedloga čiji je cilj osigurati američke garancije za sigurnost zemlje nakon budućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, prenosi u ponedjeljak "Financial Times", pozivajući se na dokument podijeljen saveznicima.
Dokument, koji takođe sadrži dogovor o proizvodnji dronova u vrijednosti od 50 milijardi dolara s američkim partnerima, distribuiran je evropskim saveznicima prije sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.
Ponuda Kijeva osmišljena je tako da se uklopi u Trumpov naglasak na ekonomske koristi za američku industriju.
Na pitanje o budućoj pomoći, Trump je novinarima rekao: "Mi ništa ne dajemo. Mi prodajemo oružje."
Prema izvještaju, ukrajinski prijedlozi naglašavaju da "trajni mir ne smije biti zasnovan na ustupcima i besplatnim poklonima Vladimiru Putinu, već na snažnom sigurnosnom okviru koji će spriječiti buduću agresiju."
Kijev je odbio Putinovu ponudu da se zamrzne linija fronta u zamjenu za povlačenje ukrajinskih trupa iz dijelova Donjecka i Luhanska, upozoravajući da bi takav potez povećao rizik od brzog prodora ruskih snaga dublje u zemlju.
Njemački kancelar Friedrich Merz, govoreći uz Zelenskog i Trumpa u Washingtonu, rekao je da bi prekid vatre trebao prethoditi bilo kakvim daljnjim koracima.
"Ne mogu zamisliti da bi naredni sastanak mogao da se održi bez prekida vatre", rekao je, pozivajući na pritisak na Moskvu.
Dokument takođe traži da Rusija nadoknadi Ukrajini ratne štete, potencijalno putem 300 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava koja se nalaze u zapadnim zemljama, i naglašava da bilo kakvo ublažavanje sankcija mora zavisiti od moskovskog poštivanja mirovnog sporazuma.
Snimci emitovani na ruskim medijima koji ismijavaju Trumpovo vođstvo citirani su u dokumentu kao dokaz da Kremlj i dalje ne shvata ozbiljno mirovne napore.
Ovi prijedlozi dolaze nekoliko dana nakon što se Trump sastao s Putinom u Aljasci, gdje se činilo da američki predsjednik zauzima stav bliži Moskvinom pogledu na okončanje sukoba.