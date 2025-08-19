Ukrajina je ponudila kupovinu američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara, finansiranog iz Evrope, kao dio prijedloga čiji je cilj osigurati američke garancije za sigurnost zemlje nakon budućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, prenosi u ponedjeljak "Financial Times", pozivajući se na dokument podijeljen saveznicima.

Dokument, koji takođe sadrži dogovor o proizvodnji dronova u vrijednosti od 50 milijardi dolara s američkim partnerima, distribuiran je evropskim saveznicima prije sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

Ponuda Kijeva osmišljena je tako da se uklopi u Trumpov naglasak na ekonomske koristi za američku industriju.

Na pitanje o budućoj pomoći, Trump je novinarima rekao: "Mi ništa ne dajemo. Mi prodajemo oružje."

Prema izvještaju, ukrajinski prijedlozi naglašavaju da "trajni mir ne smije biti zasnovan na ustupcima i besplatnim poklonima Vladimiru Putinu, već na snažnom sigurnosnom okviru koji će spriječiti buduću agresiju."

Kijev je odbio Putinovu ponudu da se zamrzne linija fronta u zamjenu za povlačenje ukrajinskih trupa iz dijelova Donjecka i Luhanska, upozoravajući da bi takav potez povećao rizik od brzog prodora ruskih snaga dublje u zemlju.