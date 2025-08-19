Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je da bi sastanak u ponedjeljak u Washingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i lidera EU-a mogao označiti "prekretnicu" na putu ka miru u Ukrajini.

"Jučerašnji važan sastanak u Washingtonu mogao bi biti prekretnica za put ka miru u Ukrajini koji smo svi željeli i za koji smo radili", napisala je Metsola na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Povezala je razgovore s ranijim samitom na Aljasci između američkog predsjednika i ruskog kolege Vladimira Putina, rekavši da zajednički angažman sada znači da je "šansa za pravi mir sada realna. Teška, ali ne i nemoguća."

Metsola je naglasila da je EU "u svojoj srži projekat za mir" i da će nastaviti težiti ka tome.

„Vrlo dobro znamo cijenu rata“, rekla je, ali je upozorila da svaki mirovni sporazum mora počivati na čvrstim garancijama za buduću sigurnost Kijeva.

„Pravi mir mora se graditi na snažnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu kako bi trajao i ne bi se jednostavno odgodio za veći rat u budućnosti“, dodala je.