Posljednja etapa španske biciklističke utrke La Vuelta prekinuta je samo tri kilometra prije cilja u srijedu zbog protesta povezanih s Izraelom, objavili su lokalni mediji.

Tokom trosedmične utrke, koja se održava od 23. augusta do 14. septembra, skoro svakodnevno su bile održane antiizraelske demonstracije.

Nakon ulaska u Španiju, iz Italije i Francuske, La Vuelta se suočila s demonstracijama protiv Izraela, što je spriječilo da se utrka završi u normalnim uslovima.

Demonstranti su posebno ciljali izraelski tim "Israel-Premier Tech", u vlasništvu Sylvana Adamsa, poznatog prijatelja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pozivajući na njegovo isključenje iz utrke.

Na sjeveru Španije, u Baskiji, održane su demonstracije podrške Palestini i osude Izraela. U Enekuriju, grupa demonstranata blokirala je cestu palestinskim zastavama i transparentima na kojima je pisalo "Zaustavite genocid". Trka je nakratko prekinuta prije nego što je policija očistila rutu.

Tokom cijele etape, stanovnici gradova duž rute isticali su palestinske zastave s balkona i nastavili protestovati. Neki demonstranti su također nosili lutke prekrivene crvenom bojom, koje su simbolizovale djecu ubijenu u Gazi.

S obzirom na to da su velike mase i dalje protestovale blizu cilja u Bilbau, organizatori su odlučili ranije prekinuti utrku, navodeći sigurnosne probleme. Nije proglašen pobjednik za 11. etapu.