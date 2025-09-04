Posljednja etapa španske biciklističke utrke La Vuelta prekinuta je samo tri kilometra prije cilja u srijedu zbog protesta povezanih s Izraelom, objavili su lokalni mediji.
Tokom trosedmične utrke, koja se održava od 23. augusta do 14. septembra, skoro svakodnevno su bile održane antiizraelske demonstracije.
Nakon ulaska u Španiju, iz Italije i Francuske, La Vuelta se suočila s demonstracijama protiv Izraela, što je spriječilo da se utrka završi u normalnim uslovima.
Demonstranti su posebno ciljali izraelski tim "Israel-Premier Tech", u vlasništvu Sylvana Adamsa, poznatog prijatelja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pozivajući na njegovo isključenje iz utrke.
Na sjeveru Španije, u Baskiji, održane su demonstracije podrške Palestini i osude Izraela. U Enekuriju, grupa demonstranata blokirala je cestu palestinskim zastavama i transparentima na kojima je pisalo "Zaustavite genocid". Trka je nakratko prekinuta prije nego što je policija očistila rutu.
Tokom cijele etape, stanovnici gradova duž rute isticali su palestinske zastave s balkona i nastavili protestovati. Neki demonstranti su također nosili lutke prekrivene crvenom bojom, koje su simbolizovale djecu ubijenu u Gazi.
S obzirom na to da su velike mase i dalje protestovale blizu cilja u Bilbau, organizatori su odlučili ranije prekinuti utrku, navodeći sigurnosne probleme. Nije proglašen pobjednik za 11. etapu.
Sira Rego, španska ministrica za mlade i djecu, pozvala je direktora utrke Javiera Guillena da isključi izraelski tim s La Vuelte i dozvoli da se demonstracije nastave.
"Pravo nasilje nije na ulicama naših gradova ili na zastavama naših mladih ljudi, umjesto toga, ono je u svakodnevnim tragedijama koje palestinsko stanovništvo trpi pod okupacijom i opsadom", napisala je u pismu koje je objavila na društvenim mrežama.
"Razmislite da li su vrijednosti La Vuelte kompatibilne s učešćem tima povezanog s državom koja krši međunarodno pravo, koja provodi genocid i masakrira bespomoćno stanovništvo", dodala je.
Grupe civilnog društva u Španiji također su pokrenule kampanju tvrdeći da Izraelu treba zabraniti učešće na međunarodnim takmičenjima dok je optužen za ratne zločine i genocid u Gazi.
Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 63.600 Palestinaca.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.