SVIJET
2 minuta čitanja
Biciklistička utrka La Vuelta u Španiji prekinuta zbog propalestinskih protesta
Demonstranti pozivaju na isključenje izraelskog tima, španski ministar mladih podržava proteste, rekavši da je "pravo nasilje" u okupaciji Palestine.
Biciklistička utrka La Vuelta u Španiji prekinuta zbog propalestinskih protesta
La Vuelta se suočila s demonstracijama protiv Izraela, što je spriječilo da se utrka završi u normalnim uslovima. / AA
4 Septembar 2025

Posljednja etapa španske biciklističke utrke La Vuelta prekinuta je samo tri kilometra prije cilja u srijedu zbog protesta povezanih s Izraelom, objavili su lokalni mediji.

Tokom trosedmične utrke, koja se održava od 23. augusta do 14. septembra, skoro svakodnevno su bile održane antiizraelske demonstracije.

Nakon ulaska u Španiju, iz Italije i Francuske, La Vuelta se suočila s demonstracijama protiv Izraela, što je spriječilo da se utrka završi u normalnim uslovima.

Demonstranti su posebno ciljali izraelski tim "Israel-Premier Tech", u vlasništvu Sylvana Adamsa, poznatog prijatelja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pozivajući na njegovo isključenje iz utrke.

Na sjeveru Španije, u Baskiji, održane su demonstracije podrške Palestini i osude Izraela. U Enekuriju, grupa demonstranata blokirala je cestu palestinskim zastavama i transparentima na kojima je pisalo "Zaustavite genocid". Trka je nakratko prekinuta prije nego što je policija očistila rutu.

Tokom cijele etape, stanovnici gradova duž rute isticali su palestinske zastave s balkona i nastavili protestovati. Neki demonstranti su također nosili lutke prekrivene crvenom bojom, koje su simbolizovale djecu ubijenu u Gazi.

S obzirom na to da su velike mase i dalje protestovale blizu cilja u Bilbau, organizatori su odlučili ranije prekinuti utrku, navodeći sigurnosne probleme. Nije proglašen pobjednik za 11. etapu.

Preporučeno

Sira Rego, španska ministrica za mlade i djecu, pozvala je direktora utrke Javiera Guillena da isključi izraelski tim s La Vuelte i dozvoli da se demonstracije nastave.

"Pravo nasilje nije na ulicama naših gradova ili na zastavama naših mladih ljudi, umjesto toga, ono je u svakodnevnim tragedijama koje palestinsko stanovništvo trpi pod okupacijom i opsadom", napisala je u pismu koje je objavila na društvenim mrežama.

"Razmislite da li su vrijednosti La Vuelte kompatibilne s učešćem tima povezanog s državom koja krši međunarodno pravo, koja provodi genocid i masakrira bespomoćno stanovništvo", dodala je.

Grupe civilnog društva u Španiji također su pokrenule kampanju tvrdeći da Izraelu treba zabraniti učešće na međunarodnim takmičenjima dok je optužen za ratne zločine i genocid u Gazi.

Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 63.600 Palestinaca.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us