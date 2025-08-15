Američki predsjednik Donald Trump napustio je bazu Andrews u blizini Washingtona i otputovao na Aljasku, gdje će održati sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U pratnji Trumpa su visoki američki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marca Rubia, ministra finansija Scotta Bessenta, ministra trgovine Howarda Lutnicka i specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa.

Prije sastanka, Trump je na američkoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku “Visoki ulozi!!!“