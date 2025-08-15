Američki predsjednik Donald Trump napustio je bazu Andrews u blizini Washingtona i otputovao na Aljasku, gdje će održati sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
U pratnji Trumpa su visoki američki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marca Rubia, ministra finansija Scotta Bessenta, ministra trgovine Howarda Lutnicka i specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa.
Prije sastanka, Trump je na američkoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku “Visoki ulozi!!!“
Planirano je da se dvojica lidera sastanu u 11:30 sati po lokalnom vremenu (19:30 GMT) u Anchorageu, što će biti prvi razgovori između aktuelnih američkih i ruskih predsjednika od početka rata između Rusije i Ukrajine u februaru 2022. godine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da je Trump izrazio spremnost da pruži sigurnosne garancije.
Trump je rekao da će Rusija i Ukrajina razmijeniti teritorije kao dio mirovnog sporazuma i zaprijetio je Putinu vrlo teškim posljedicama ako na samitu ne pristane na okončanje rata u Ukrajini.