Jerome Powell kaže da inflacija ima uzlazni trend, a nezaposlenost silaznu - "izazovna situacija".
Predsjedavajući FED-a Jerome Powell nagovijestio je moguće smanjenje kamatnih stopa. / REUTERS
Predsjedavajući FED-a Jerome Powell nagovijestio je moguće smanjenje kamatnih stopa, rekavši: "S obzirom na to da je politika na restriktivnoj teritoriji, osnovni izgledi i promjenjiva ravnoteža rizika mogu zahtijevati prilagođavanje našeg političkog stava."

Govoreći na simpoziju u Jackson Holeu, naglasio je da su rizici za inflaciju nagnuti prema gore, a rizici za zapošljavanje prema dolje u bliskoj budućnosti, stvarajući tešku situaciju.

Događaj, čiji je domaćin podružnica FED-a u Kansas Cityju i koji se održava svake godine od 1978. godine, ove godine se održava od 21. do 23. augusta.

"Kada su naši ciljevi u ovakvoj napetosti, naš okvir poziva nas da uravnotežimo obje strane našeg dvostrukog mandata", dodao je Powell.

„Naša referentna kamatna stopa sada je 100 baznih poena bliža neutralnoj nego što je bila prije godinu dana, a stabilnost stope nezaposlenosti i drugih mjera tržišta rada omogućava nam da pažljivo postupamo dok razmatramo promjene u našem političkom stavu.“

Također je naglasio da monetarna politika nije na unaprijed određenom kursu i da će članovi Federalnog odbora za otvoreno tržište donositi ove odluke isključivo na osnovu procjene podataka i njihovih implikacija na ekonomske izglede i ravnotežu rizika, dodajući: „Nikada nećemo odstupiti od tog pristupa.“

Što se tiče carina, rekao je da su efekti carina na potrošačke cijene sada jasno vidljivi, napominjući da „što se tiče inflacije, više carine su počele da podižu cijene u nekim kategorijama robe“.

Procijenio je da su cijene ličnih potrošačkih rashoda (PCE) porasle za 2,6% u godini koja je završila u julu, pri čemu su osnovne cijene PCE porasle za 2,9%, više nego prethodne godine.

Unutar osnovne kamatne stope, cijene robe su porasle za 1,1% u posljednjih 12 mjeseci, što je značajan pomak u odnosu na umjereni pad zabilježen 2024. godine, napomenuo je.

Istakao je da, nasuprot tome, inflacija stambenih usluga nastavlja padati, dok inflacija nestambenih usluga ostaje nešto viša od onoga što je historijski bilo u skladu s inflacijom od 2%.

„Inflacija je iznad našeg cilja više od četiri godine i ostaje istaknuta briga za domaćinstva i preduzeća“, rekao je.

