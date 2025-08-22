SVIJET
Najmanje 5 policajaca ubijeno u napadima na patrolne jedinice u jugoistočnom Iranu
Dvostruki napad dogodio se duž rute Khash-Iranshahr u provinciji Sistan i Baluchestan.
Navodno su napadači pobjegli s mjesta događaja, a potraga je trenutno u toku. / AA
Najmanje pet policajaca ubijeno je u dvostrukom napadu na policijske patrolne jedinice u jugoistočnom Iranu u petak, izvijestili su državni mediji.

Napadi su se dogodili duž rute Khash-Iranshahr u provinciji Sistan i Baluchestan, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA, pozivajući se na policijski informativni centar.

Navodno su napadači pobjegli s mjesta događaja, a potraga je trenutno u toku.

Iranshahr, grad u pograničnoj provinciji Sistan i Baluchestan, udaljen je 337 kilometara od Zahedana, glavnog grada provincije.

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad, ali izvori sugeriraju da bi to moglo biti djelo militantne grupe Jaish-e-Adl, koja je posljednjih godina izvela niz napada na policijske patrolne jedinice u provinciji.

Sa populacijom od oko 4 miliona, provincija se dugo bori sa lošom sigurnosnom situacijom zbog prisustva nekoliko militantnih grupa, od kojih je najpoznatija Jaish-e-Adl.

Prošlog mjeseca, u napadu na zgradu suda u Zahedanu ubijeno je najmanje šest osoba, a ranjeno 22, uključujući žene i djecu.

U proteklih nekoliko godina bilo je napada na mnoge policijske stanice u provinciji koja graniči s Pakistanom, što je rezultiralo mnogim žrtvama.

