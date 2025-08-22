Najmanje pet policajaca ubijeno je u dvostrukom napadu na policijske patrolne jedinice u jugoistočnom Iranu u petak, izvijestili su državni mediji.

Napadi su se dogodili duž rute Khash-Iranshahr u provinciji Sistan i Baluchestan, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA, pozivajući se na policijski informativni centar.

Navodno su napadači pobjegli s mjesta događaja, a potraga je trenutno u toku.

Iranshahr, grad u pograničnoj provinciji Sistan i Baluchestan, udaljen je 337 kilometara od Zahedana, glavnog grada provincije.