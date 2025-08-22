SVIJET
Lavrov kaže da nije planiran sastanak Putina i Zelenskog
„Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit“, kaže ruski ministar vanjskih poslova.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da nije zakazan sastanak između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. / AP
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da nije zakazan sastanak između predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog, što je suprotno nedavnim sugestijama Bijele kuće da bi se uskoro mogli održati direktni razgovori.

„Nema planiranog sastanka“, rekao je Lavrov za NBC u intervjuu. „Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit. A ovaj dnevni red uopšte nije spreman.“

„Predsjednik Trump je, nakon Anchoragea, predložio nekoliko tačaka koje dijelimo i o nekima od njih smo se složili da budemo - da pokažemo određenu fleksibilnost“, nastavio je.

Lavrov je optužio Kijev da odbacuje potencijalne kompromise, uključujući neutralnost o članstvu u NATO-u, teritorijalne razgovore i jezička prava za govornike ruskog jezika.

Američki predsjednik Donald Trump, govoreći odvojeno u petak, izrazio je oprezni optimizam da bi se dvije strane na kraju mogle ujediniti.

„Vidjet ćemo hoće li Putin i Zelenski sarađivati“, rekao je Trump novinarima tokom posjete muzeju Narodna kuća u Washingtonu. „To je pomalo kao ulje i sirće. Ne slažu se baš najbolje, iz očiglednih razloga, ali vidjet ćemo.“

Trump je rekao da radije ne bi lično učestvovao na sastanku, ali je naglasio hitnost okončanja sukoba, navodeći veliki broj žrtava.

Trump je nedavno uložio snažne napore da riješi sukob u Ukrajini. Obavio je nekoliko rundi razgovora s objema stranama, uključujući samit s Putinom na Aljasci 15. augusta, i najavio pripreme za sastanak između Zelenskog i Putina.

