Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da nije zakazan sastanak između predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog, što je suprotno nedavnim sugestijama Bijele kuće da bi se uskoro mogli održati direktni razgovori.

„Nema planiranog sastanka“, rekao je Lavrov za NBC u intervjuu. „Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit. A ovaj dnevni red uopšte nije spreman.“

„Predsjednik Trump je, nakon Anchoragea, predložio nekoliko tačaka koje dijelimo i o nekima od njih smo se složili da budemo - da pokažemo određenu fleksibilnost“, nastavio je.

Lavrov je optužio Kijev da odbacuje potencijalne kompromise, uključujući neutralnost o članstvu u NATO-u, teritorijalne razgovore i jezička prava za govornike ruskog jezika.