Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte posjetio je u petak Kijev i obećao učešće SAD-a i NATO-a u određenim "sigurnosnim garancijama" za Ukrajinu, koje navodno uključuju jačanje ukrajinskih oružanih snaga.
Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Rutte je rekao da će ove sigurnosne garancije služiti samo kao "druga linija odbrane".
"Snažne sigurnosne garancije su neophodne, i SAD i NATO će biti uključeni u njihovo pružanje", dodao je Rutte.
Primarni fokus ostaje na jačanju ukrajinske vojske nakon završetka sukoba s Rusijom, rekao je.
Američki predsjednik Donald Trump nedavno je uložio snažne napore da riješi sukob u Ukrajini. Obavio je nekoliko rundi razgovora s objema stranama, uključujući samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, i najavio pripreme za sastanak između Zelenskog i Putina.