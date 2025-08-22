SVIJET
Generalni sekretar NATO-a posjetio Kijev, obećao "sigurnosne garancije" Ukrajini
Marc Rutte je kazao da će NATO sigurnosne garancije Ukrajini služiti kao "druga linija odbrane".
Generalni sekretar NATO-a posjetio Kijev, obećao "sigurnosne garancije" Ukrajini
Rutte je rekao da će ove sigurnosne garancije služiti samo kao "druga linija odbrane". / AA
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte posjetio je u petak Kijev i obećao učešće SAD-a i NATO-a u određenim "sigurnosnim garancijama" za Ukrajinu, koje navodno uključuju jačanje ukrajinskih oružanih snaga.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Rutte je rekao da će ove sigurnosne garancije služiti samo kao "druga linija odbrane".

"Snažne sigurnosne garancije su neophodne, i SAD i NATO će biti uključeni u njihovo pružanje", dodao je Rutte.

Primarni fokus ostaje na jačanju ukrajinske vojske nakon završetka sukoba s Rusijom, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je uložio snažne napore da riješi sukob u Ukrajini. Obavio je nekoliko rundi razgovora s objema stranama, uključujući samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, i najavio pripreme za sastanak između Zelenskog i Putina.

