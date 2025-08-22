Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte posjetio je u petak Kijev i obećao učešće SAD-a i NATO-a u određenim "sigurnosnim garancijama" za Ukrajinu, koje navodno uključuju jačanje ukrajinskih oružanih snaga.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Rutte je rekao da će ove sigurnosne garancije služiti samo kao "druga linija odbrane".

"Snažne sigurnosne garancije su neophodne, i SAD i NATO će biti uključeni u njihovo pružanje", dodao je Rutte.