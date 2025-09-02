SVIJET
Broj poginulih porastao na 1.000 u zemljotresu koji je razorio istočni Afganistan
Skoro 3.000 ljudi je povrijeđeno, izjavio je zvaničnik privremene afganistanske administracije.
Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine. / AP
2 Septembar 2025

Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan povećan je na gotovo 1.000, potvrdio je u utorak zdravstveni zvaničnik.

Sharafat Zaman, glasnogovornik Ministarstva zdravstva, rekao je za lokalnu Shamshad TV da je do sada poginulo 1.000 ljudi, uglavnom u provinciji Kunar.

Rekao je da bi broj žrtava mogao dodatno porasti, jer se spasilačke operacije nastavljaju u udaljenim i planinskim područjima gdje je pristup i dalje otežan.

Gotovo 3.000 ljudi je povrijeđeno, izjavio je zvaničnik privremene administracije za Anadolu. Nangarhar, Laghman i Panjshir su ostale tri provincije pogođene zemljotresom.

Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.

Američki geološki zavod (USGS) zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala.

Preporučeno

Kunar je najteže pogođena provincija, gdje je razorni zemljotres uništio nekoliko sela.

Glasnogovornik privremene afganistanske administracije u provinciji Kunar Abdul Ghani rekao je za Anadolu da su spasilačke i humanitarne ekipe već stigle u pogođena područja, a operacija se nastavlja od ponedjeljka.

"Broj poginulih mogao bi porasti, jer se mnogo ljudi još uvijek nalazi pod ruševinama", rekao je.

Dodao je da su desetine kuća uništene u okruzima Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi i Chapa Dara u provinciji.

Privremena afganistanska administracija poslala je u ponedjeljak u to područje humanitarnu pomoć i medicinske timove, a Ghani je rekao da je još pomoći na putu iz Kabula.

Nekoliko zemalja, uključujući susjedni Pakistan, Iran, Kinu i Indiju, kao i zapadne zemlje, obećalo je poslati pomoć Afganistanu.

IZVOR:AA
