Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan povećan je na gotovo 1.000, potvrdio je u utorak zdravstveni zvaničnik.

Sharafat Zaman, glasnogovornik Ministarstva zdravstva, rekao je za lokalnu Shamshad TV da je do sada poginulo 1.000 ljudi, uglavnom u provinciji Kunar.

Rekao je da bi broj žrtava mogao dodatno porasti, jer se spasilačke operacije nastavljaju u udaljenim i planinskim područjima gdje je pristup i dalje otežan.

Gotovo 3.000 ljudi je povrijeđeno, izjavio je zvaničnik privremene administracije za Anadolu. Nangarhar, Laghman i Panjshir su ostale tri provincije pogođene zemljotresom.

Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.

Američki geološki zavod (USGS) zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala.