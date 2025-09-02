Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u nedjelju navečer pogodio istočni Afganistan povećan je na gotovo 1.000, potvrdio je u utorak zdravstveni zvaničnik.
Sharafat Zaman, glasnogovornik Ministarstva zdravstva, rekao je za lokalnu Shamshad TV da je do sada poginulo 1.000 ljudi, uglavnom u provinciji Kunar.
Rekao je da bi broj žrtava mogao dodatno porasti, jer se spasilačke operacije nastavljaju u udaljenim i planinskim područjima gdje je pristup i dalje otežan.
Gotovo 3.000 ljudi je povrijeđeno, izjavio je zvaničnik privremene administracije za Anadolu. Nangarhar, Laghman i Panjshir su ostale tri provincije pogođene zemljotresom.
Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.
Američki geološki zavod (USGS) zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala.
Kunar je najteže pogođena provincija, gdje je razorni zemljotres uništio nekoliko sela.
Glasnogovornik privremene afganistanske administracije u provinciji Kunar Abdul Ghani rekao je za Anadolu da su spasilačke i humanitarne ekipe već stigle u pogođena područja, a operacija se nastavlja od ponedjeljka.
"Broj poginulih mogao bi porasti, jer se mnogo ljudi još uvijek nalazi pod ruševinama", rekao je.
Dodao je da su desetine kuća uništene u okruzima Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi i Chapa Dara u provinciji.
Privremena afganistanska administracija poslala je u ponedjeljak u to područje humanitarnu pomoć i medicinske timove, a Ghani je rekao da je još pomoći na putu iz Kabula.
Nekoliko zemalja, uključujući susjedni Pakistan, Iran, Kinu i Indiju, kao i zapadne zemlje, obećalo je poslati pomoć Afganistanu.