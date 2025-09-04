SVIJET
Novi snažan zemljotres pogodio Afganistan
Novi zemljotres pogodio je zemlju nakon nedjeljnog potresa, u kojem je poginulo više od 2.200 ljudi.
Ljudi u blizini teško oštećenih kuća nakon što je zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale pogodio afganistansku provinciju Kunar 2. septembra. / AA
4 Septembar 2025

Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je jugoistočni Afganistan u četvrtak, nakon nedjeljnog potresa, u kojem je poginulo više od 2.200 ljudi, prema podacima Njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti.

Posljednji zemljotres dogodio se 14 kilometara istočno od Jalalabada, u 16:56 GMT, na dubini od 10 kilometara. Američki geološki zavod izmjerio je magnitudu od 5,6 stepeni.

Potres se osjetio i u susjednim centralnim i sjeverozapadnim područjima Pakistana. Pakistanski meteorološki odjel izmjerio je podrhtavanje jačine 5,9 stepeni.

Zvaničnik privremene afganistanske administracije u provinciji Kunar rekao je za Anadolu da se podrhtavanje osjetilo u Kunaru i dijelovima zemlje.

"Zasad nema izvještaja o daljnjoj šteti, ali je proširilo strah među stanovnicima", rekao je Abdul Ghani, glasnogovornik lokalne administracije.

To je uslijedilo nakon zemljotresa jačine 5,2 stepena Rihterove skale u utorak koji je pogodio sjeveroistočni Afganistan, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

To je bio treći najjači naknadni potres koji je pogodio Afganistan od nedjelje.

