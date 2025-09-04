Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je jugoistočni Afganistan u četvrtak, nakon nedjeljnog potresa, u kojem je poginulo više od 2.200 ljudi, prema podacima Njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti.

Posljednji zemljotres dogodio se 14 kilometara istočno od Jalalabada, u 16:56 GMT, na dubini od 10 kilometara. Američki geološki zavod izmjerio je magnitudu od 5,6 stepeni.

Potres se osjetio i u susjednim centralnim i sjeverozapadnim područjima Pakistana. Pakistanski meteorološki odjel izmjerio je podrhtavanje jačine 5,9 stepeni.

Zvaničnik privremene afganistanske administracije u provinciji Kunar rekao je za Anadolu da se podrhtavanje osjetilo u Kunaru i dijelovima zemlje.