Giorgio Armani, italijanski dizajner koji je koncept suptilne elegancije pretvorio u modno carstvo vrijedno više milijardi dolara, preminuo je, potvrdila je njegova modna kuća.

Imao je 91 godinu.

Armani je preminuo kod kuće, saopćila je modna kuća.

Jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u globalnoj modnoj industriji, prvi put je propustio Sedmicu mode u Milanu u junu 2025. godine.

Planirao je veliki događaj kojim će proslaviti 50 godina svoje prepoznatljive modne kuće Giorgio Armani tokom Sedmice mode u Milanu ovog mjeseca.

Armani je krajem 1970-ih stavio italijanski "ready-to-wear" stil na međunarodnu modnu mapu, stvarajući odmah prepoznatljivu opuštenu siluetu koja je pokretala modnu kuću pola stoljeća.

Od izvršne kancelarije do holivudskog platna, Armani je odijevao bogate i slavne.