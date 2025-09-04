SVIJET
Preminuo italijanski modni dizajner Giorgio Armani
Giorgio Armani, poznati italijanski dizajner, preminuo je u 91. godini, potvrdila je njegova modna kuća.
Armanijeva modna vizija bila je vizija ležerne elegancije gdje je pažnja posvećena detaljima činila razliku. / AA
4 Septembar 2025

Giorgio Armani, italijanski dizajner koji je koncept suptilne elegancije pretvorio u modno carstvo vrijedno više milijardi dolara, preminuo je, potvrdila je njegova modna kuća.

Imao je 91 godinu.

Armani je preminuo kod kuće, saopćila je modna kuća.

Jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u globalnoj modnoj industriji, prvi put je propustio Sedmicu mode u Milanu u junu 2025. godine.

Planirao je veliki događaj kojim će proslaviti 50 godina svoje prepoznatljive modne kuće Giorgio Armani tokom Sedmice mode u Milanu ovog mjeseca.

Armani je krajem 1970-ih stavio italijanski "ready-to-wear" stil na međunarodnu modnu mapu, stvarajući odmah prepoznatljivu opuštenu siluetu koja je pokretala modnu kuću pola stoljeća.

Od izvršne kancelarije do holivudskog platna, Armani je odijevao bogate i slavne.

U vrijeme smrti, Armani je stvorio carstvo vrijedno više od 10 milijardi dolara, koje je, uz odjeću, uključivalo modne dodatke, namještaj za dom, parfeme, kozmetiku, knjige, cvijeće, pa čak i čokolade, što ga je, prema "Forbesu", svrstalo među 200 najbogatijih milijardera na svijetu.

Dizajner je također posjedovao nekoliko barova, klubova, restorana i vlastiti košarkaški tim EA7 Emporio Armani Milan, poznatiji kao Olympia Milano. Armani je od 1998. godine otvorio više od 20 restorana od Milana do Tokija, te dva hotela, jedan u Dubaiju 2009. i drugi u Milanu 2010. godine.

Armanijeva modna vizija bila je vizija ležerne elegancije gdje je pažnja posvećena detaljima činila razliku.

"Dizajniram za prave ljude. Nema nikakve vrline u stvaranju odjeće i dodataka koji nisu praktični", volio je govoriti kada bi ga pitali da identifikuje svoju klijentelu.

Rođen 11. jula 1934. u Piacenzi, malom gradu južno od Milana, Armani je sanjao o karijeri doktora prije nego što mu je honorarni posao dekoratera izloga u milanskoj robnoj kući otvorio put u svijet mode.

Godine 1975. Armani i njegov partner Sergio Galeotti prodali su svoj Volkswagen za 10.000 dolara kako bi pokrenuli vlastitu marku muške odjeće spremne za nošenje. Ženska odjeća uslijedila je godinu dana kasnije.

