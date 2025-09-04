Tribunal za Gazu, dvodnevni događaj na kojem eksperti i svjedoci iznose dokaze o izraelskim ratnim zločinima u Gazi i ulozi Velike Britanije u genocidu, počeo je u četvrtak u Londonu.

Na događaju su se okupili svjedoci, akademici, novinari, zdravstveni radnici i političke ličnosti kako bi ispitali i dali svjedočanstva o britanskoj ulozi u izraelskim ratnim zločinima u Gazi.

Govoreći na otvaranju, Shahd Hammouri, predavačica međunarodnog prava i pravne teorije na Univerzitetu u Kentu, istakla je da je dovođenje svjedoka na ovakav događaj moralna obaveza.

Osvrnuvši se na historijsku, ekonomsku, vojnu i političku dimenziju genocida, naglasila je da je ono što se dešava u Gazi i na Zapadnoj obali neizbježno i očigledno.

Navela je da genocid koji traje u Gazi skoro dvije godine predstavlja dio "dugoročnog projekta naseljeničke kolonizacije".

"Danas odajemo počast demokratiji, pravdi, zajedničkoj ljudskosti i historijski odlučujućem trenutku," dodala je Hammouri.

Nakon uvodnog dijela, uslijedio je segment svjedočenja. Nick Maynard, britanski hirurg koji se nedavno vratio sa svoje treće misije u Gazi, svjedočio je da Izrael namjerno gađa bolnice i zdravstvene radnike.

"Bolnice se namjerno gađaju, to sam gledao svakodnevno", rekao je Maynard, koji radi kao gastroenterološki hirurg u bolnici Univerziteta Oxford.

Prisjetio se da je tokom svoje posljednje posjete radio u bolnici Nasser, koja je bombardovana prije dvije sedmice.

"Zdravstveni radnici su direktne mete. Više od 450 njih je oteto, dok su mnogi ubijeni ili ranjeni u izraelskim napadima". dodao je.

Djeca umiru zbog nedostatka lijekova

Hala Sabbah, Palestinka i suosnivačica projekta Sameer, humanitarne inicijative za Gazu, kazala je da je broj kamiona s pomoći koji ulaze u Gazu i dalje veoma mali.

Tokom blokade, brojna djeca su umrla zbog nedostatka lijekova, rekla je, podsjetivši na četveromjesečni period od 2. marta kada je Izrael potpuno zaustavio ulazak pomoći.