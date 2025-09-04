Tribunal za Gazu, dvodnevni događaj na kojem eksperti i svjedoci iznose dokaze o izraelskim ratnim zločinima u Gazi i ulozi Velike Britanije u genocidu, počeo je u četvrtak u Londonu.
Na događaju su se okupili svjedoci, akademici, novinari, zdravstveni radnici i političke ličnosti kako bi ispitali i dali svjedočanstva o britanskoj ulozi u izraelskim ratnim zločinima u Gazi.
Govoreći na otvaranju, Shahd Hammouri, predavačica međunarodnog prava i pravne teorije na Univerzitetu u Kentu, istakla je da je dovođenje svjedoka na ovakav događaj moralna obaveza.
Osvrnuvši se na historijsku, ekonomsku, vojnu i političku dimenziju genocida, naglasila je da je ono što se dešava u Gazi i na Zapadnoj obali neizbježno i očigledno.
Navela je da genocid koji traje u Gazi skoro dvije godine predstavlja dio "dugoročnog projekta naseljeničke kolonizacije".
"Danas odajemo počast demokratiji, pravdi, zajedničkoj ljudskosti i historijski odlučujućem trenutku," dodala je Hammouri.
Nakon uvodnog dijela, uslijedio je segment svjedočenja. Nick Maynard, britanski hirurg koji se nedavno vratio sa svoje treće misije u Gazi, svjedočio je da Izrael namjerno gađa bolnice i zdravstvene radnike.
"Bolnice se namjerno gađaju, to sam gledao svakodnevno", rekao je Maynard, koji radi kao gastroenterološki hirurg u bolnici Univerziteta Oxford.
Prisjetio se da je tokom svoje posljednje posjete radio u bolnici Nasser, koja je bombardovana prije dvije sedmice.
"Zdravstveni radnici su direktne mete. Više od 450 njih je oteto, dok su mnogi ubijeni ili ranjeni u izraelskim napadima". dodao je.
Djeca umiru zbog nedostatka lijekova
Hala Sabbah, Palestinka i suosnivačica projekta Sameer, humanitarne inicijative za Gazu, kazala je da je broj kamiona s pomoći koji ulaze u Gazu i dalje veoma mali.
Tokom blokade, brojna djeca su umrla zbog nedostatka lijekova, rekla je, podsjetivši na četveromjesečni period od 2. marta kada je Izrael potpuno zaustavio ulazak pomoći.
"Pomoć je pod punom kontrolom vojne okupacije", rekla je Sabbah, naglasivši da glad u Pojasu Gaze nije prestala i da djeca i dalje umiru od gladi.
Kritikujući britansku politiku prema Gazi, istakla je da je broj djece iz Gaze koja se liječe u Velikoj Britaniji zanemariv, dok zemlje poput Italije i Španije primaju stotine njih.
"VB nas ne samo da aktivno ubija, nego nam i uskraćuje pomoć", rekla je, optužujući Britaniju da je "saučesnik u genocidu", koji je počeo mnogo prije 7. oktobra 2023.
Prošlog mjeseca, UN-ov sistem za praćenje gladi IPC potvrdio je da u Gazi vlada glad.
Nastavak onoga što se dešava 20 godina
Još jedan svjedok, palestinski novinar Abubaker Abed podijelio je iskustva o pothranjenosti tokom boravka u Gazi prije nego što je u februaru 2025. evakuisan u Irsku.
"Ono što vidite u Gazi nastavak je onoga što Izrael radi već 20 godina otkako je uvedena blokada", rekao je, dodajući da je situacija za Palestince bila loša i prije početka izraelskih napada 2023.
Govorio je i o izraelskom ciljanju novinara, navodeći da je preko 250 novinara namjerno ubijeno. Kritikujući međunarodne medije zbog pristrasnog izvještavanja u korist Izraela, kazao je da su iznevjerili Palestince.
Osvrnuo se i na izraelske tvrdnje, naglasivši da novinari u Gazi nemaju veze s Hamasom i da rade samostalno kako bi prenijeli glas Palestinaca koji žive u teškim uslovima.
Izraelska vojska vodi brutalnu vojnu ofanzivu na pojas Gaze, u kojoj je ubijeno više od 63.700 Palestinaca. Enklava je razorena i suočava se s glađu.
Međunarodni krivični sud je u novembru izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se takođe suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.