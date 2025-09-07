Od drevnih kineskih careva koji su tragali za eliksirom života do španskih istraživača u srednjem vijeku koji su u Amerikama tražili izvor mladosti, ljudska rasa hiljadama godina gaji san o životu produženom daleko izvan prirodnih granica.

Preskačemo u septembar 2025. godine, kada su kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin privukli pažnju razgovorom o dugovječnosti, uhvaćenim na mikrofon, tokom samita Šangajske organizacije za saradnju (SCO).

Dvojica svjetskih lidera razmatrala su naučna dostignuća poput transplantacije organa, koja bi mogla gotovo udvostručiti ljudski životni vijek na 150 godina.

„U prošlosti je bilo rijetko da neko doživi više od 70 godina, a danas kažu da je sa 70 godina čovjek još dijete“, rekao je prevodilac 72-godišnjeg kineskog predsjednika na ruskom jeziku.

„Predviđanja su da u ovom stoljeću postoji mogućnost da se doživi i 150 godina“, prenio je Xijev prevodilac Putinu.

Ali je li svijet u kojem je 150 novih 80 godina dostižan? Ili je san samo još jedan izraz drevne opsesije ljudske rase da nadmaši smrt?

U posljednjim decenijama potraga za dugim životom prešla je iz mita u glavni tok. Pop-ikona Michael Jackson jednom je sanjao da doživi 150 godina, želju koja danas odjekuje među milijarderima koji ulažu bogatstva u istraživanja protiv starenja.

Googleov Calico Labs i Altos Labs, koji finansira Jeff Bezos, predvode ovu utrku, s milijardama uloženim u pronalaženje načina da se proces starenja zaustavi ili uspori. Samo postojanje takvih bogato finansiranih startup kompanija odražava kulturnu promjenu: dugovječnost više nije fantazija već naučni poduhvat, podržan milijarderima s najdubljim džepovima na svijetu.

Ipak, pitanje ostaje: Jesmo li blizu ostvarenja životnog vijeka od 150 godina?

Prema studiji iz 2024. godine, očekivani životni vijek u populacijama s najdužim životom porastao je za samo 6,5 godina između 1990. i 2019. Zaključeno je da bi u većini zemalja ovog stoljeća 15 posto žena i pet posto muškaraca iz bilo koje generacije doživjeti 100 godina bilo „optimistično“.

Ipak, optimisti poput Davida Sinclaira s Harvard univerziteta tvrde da bi nova otkrića mogla omogućiti današnjoj djeci da žive daleko izvan današnjih granica.

„Starenje je bolest, a ta bolest je izlječiva“, kaže on.

Doba naučnih iskoraka

Tokom protekle decenije istraživači su značajno napredovali u razumijevanju zašto ljudi stare i kako medicinske intervencije mogu odgoditi smrt za više decenija.

Jedno od ključnih naučnih dostignuća zabilježeno je u oblasti senescentnih ćelija – iscrpljenih ćelija koje prestaju da se dijele poput zdravih, ali ne odumiru kada bi to trebale. Takve ćelije nastavljaju postojati i oslobađati štetne hemikalije, približavajući organizam smrti.

Naučnici su nedavno testirali nove lijekove na miševima, koji djeluju poput „čistača“ i uklanjaju nezdrave ćelije.