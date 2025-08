Još jedan zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio je rusko poluostrvo Kamčatka u četvrtak ujutro, prema podacima Akademije nauka.

Epicentar je registrovan 178 kilometara od grada Petropavlovsk-Kamčatski, administrativnog centra oblasti Kamčatka, saopćila je Jedinstvena geofizička služba (UGS) Ruske akademije nauka (RAS) na Telegramu.

Podrhtavanje tla osjetilo se u gradu, gdje se srušilo nekoliko zgrada, prema podacima regionalne kancelarije ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Nije bilo prijavljenih žrtava.

U srijedu se dogodio najjači zemljotres ikada zabilježen na poluostrvu, a ruski naučnici su zabilježili više od 100 naknadnih zemljotresa jačine iznad pet stepeni nakon primarnog podrhtavanja.

Seizmička aktivnost izazvala je cunami, što je izazvalo upozorenja na cunami na svim Kurilskim ostrvima.

U Japanu su izdata upozorenja, a zatim i potpuna prijetnja cunamijem koja je pokrila gotovo cijelu istočnu obalu Pacifika.

Cunami valovi, koji su dosezali visinu i do dva metra, stigli su sve do obala južnoameričke države Peru. Valovi su stigli i do Uskršnjeg ostrva (Rapa Nui), ali nisu smatrani opasnim.

U Čileu su vlasti počele evakuaciju ljudi iz obalnih područja na kopnu zbog prijetnje cunamijem.