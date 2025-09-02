Glavni pomoćnik kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Cai Qi, u utorak je primio sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una u Pekingu, gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom 80. godišnjice Drugog svjetskog rata.

Kim će, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, biti među državnim liderima iz 26 zemalja koji će prisustvovati paradi u srijedu.

To će biti prvo učešće sjevernokorejskog lidera na bilo kojem multilateralnom događaju otkako je preuzeo vlast 2011. godine.