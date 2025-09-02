SVIJET
Kim Jong Un doputovao u Peking, učestvuje na prvom multilateralnom događaju od preuzimanja vlasti
Kim će, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, biti među državnim liderima iz 26 zemalja koji će prisustvovati paradi u srijedu.
Kima prati kćerka Kim Ju Ae, prema fotografijama koje je podijelila KCNA. / AA
2 Septembar 2025

Glavni pomoćnik kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Cai Qi, u utorak je primio sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una u Pekingu, gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom 80. godišnjice Drugog svjetskog rata.

Kim će, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, biti među državnim liderima iz 26 zemalja koji će prisustvovati paradi u srijedu.

To će biti prvo učešće sjevernokorejskog lidera na bilo kojem multilateralnom događaju otkako je preuzeo vlast 2011. godine.

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i gradonačelnik Pekinga Yin Yong, te drugi visoki zvaničnici bili su među onima koji su dočekali Kima na željezničkoj stanici u Pekingu, prema sjevernokorejskoj državnoj novinskoj agenciji Centralna Koreja.

Kim je izrazio zadovoljstvo posjetom Kini nakon šest godina i zahvalio se Xiju, Kini i kineskom narodu "na njihovom entuzijastičnom i srdačnom gostoprimstvu", dodaje se.

Kima prati kćerka Kim Ju Ae, prema fotografijama koje je podijelila KCNA.

