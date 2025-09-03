Prestižni Univerzitet u Utrechtu najavio je bojkot izraelskih institucija zbog genocidne politike vlade Benjamina Netanyahua protiv Palestinaca.

Odluku je objavio rektor holandskog univerziteta Wilco Hazeleger u govoru povodom početka nove akademske godine u ponedjeljak.

"Situacija u svijetu, a posebno u Gazi, zahtijeva od nas da djelujemo s moralnim kompasom. Postoji velika ljudska patnja", rekao je Hazeleger, dodajući da, iako akademija zahtijeva otvorenost i dijalog, izraelske državne vlasti su prešle granicu sa svojom genocidnom politikom.

"Poziv studenata i osoblja koji demonstriraju čuli smo ja i moje kolege. Efektivno smo zaustavili ili obustavili svu institucionalnu saradnju s izraelskim strankama i nećemo započinjati nikakve nove saradnje, bojkot je na snazi ​​do daljnjeg", rekao je.