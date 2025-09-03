SVIJET
Univerzitet u Utrechtu najavio bojkot izraelskih institucija zbog rata u Gazi
Propalestinski aktivisti pozdravili su ovaj potez, rekavši da je Univerzitet u Utrechtu postao prvi zapadni univerzitet koji provodi akademski bojkot Izraela.
"Univerzitetski administratori nemaju izgovore", saopćila je grupa za zastupanje interesa. / AA
3 Septembar 2025

Prestižni Univerzitet u Utrechtu najavio je bojkot izraelskih institucija zbog genocidne politike vlade Benjamina Netanyahua protiv Palestinaca.

Odluku je objavio rektor holandskog univerziteta Wilco Hazeleger u govoru povodom početka nove akademske godine u ponedjeljak.

"Situacija u svijetu, a posebno u Gazi, zahtijeva od nas da djelujemo s moralnim kompasom. Postoji velika ljudska patnja", rekao je Hazeleger, dodajući da, iako akademija zahtijeva otvorenost i dijalog, izraelske državne vlasti su prešle granicu sa svojom genocidnom politikom.

"Poziv studenata i osoblja koji demonstriraju čuli smo ja i moje kolege. Efektivno smo zaustavili ili obustavili svu institucionalnu saradnju s izraelskim strankama i nećemo započinjati nikakve nove saradnje, bojkot je na snazi ​​do daljnjeg", rekao je.

Palestinska kampanja za akademski i kulturni bojkot Izraela (PACBI), propalestinska grupa za zastupanje interesa, pozdravila je stav univerziteta u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

"Univerzitet u Utrechtu postaje prva zapadna akademska institucija koja je objavila akademski bojkot Izraela, razbijajući tabu", saopćila je grupa, pozivajući sve ostale univerzitete da slijede ovaj primjer.

"Univerzitetski administratori nemaju izgovore", saopćila je grupa za zastupanje interesa.

Dodali su da "osnovni etički principi i presude Međunarodnog suda pravde zahtijevaju od njih da hitno djeluju kao odgovor na palestinski poziv na bojkot Izraela i saučesničkih izraelskih akademskih institucija dok ne okonča svoju kampanju u Gazi i ne počne poštovati osnovna palestinska prava".

