Globalna flota Sumud, koja plovi prema Gazi, u srijedu je zatražila zaštitu od španske vlade i Evrope usljed izraelskih prijetnji.
"Izrael prijeti Globalnoj floti Sumud, brodovima koji prevoze lijekove i hranu za Gazu u humanitarnoj misiji. Zahtijevamo da vlada i Evropa djeluju kako bi osigurali njihovu zaštitu u skladu s međunarodnim pravom", naveli su iz flote na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Objavljeno je i da se pakistanska delegacija pridružila malezijskoj floti Sumud Nusantara, koja se također pridružuje Globalnoj floti Sumud kako bi probila izraelsku blokadu.
Humanitarna organizacija "EMERGENCY", sa sjedištem u Italiji, također je u utorak objavila da se priključuje floti na putu ka Gazi svojim brodom za potragu i spašavanje "Life Support" kako bi djelovala kao posmatrač i pružila medicinsku i logističku podršku učesnicima.
Organizacija je, opisujući ono što se dešava u Gazi kao "neprihvatljivo", naglasila da će isploviti iz Catanije zajedno s brodovima koji su dio italijanske delegacije.
"Dok naše vlade nisu u stanju preduzeti mjere da zaustave situaciju koja se iz dana u dan pogoršava, građani ne pristaju da samo stoje po strani i gledaju", navedeno je u saopštenju EMERGENCY-ja.
U međuvremenu, španski dnevnik izvijestio je u srijedu rano ujutro da se od 30 brodova koji su isplovili iz Barcelone u ponedjeljak poslijepodne, pet moralo vratiti, a dva nisu uspjela napustiti luku zbog mehaničkih problema.
Oko 20 brodova navodno ide prema Tunisu kako bi se pridružilo još 20 brodova u isporuci pomoći Gazi, uz kratko, neobjavljeno zaustavljanje na Balearskim ostrvima u Španiji.
U nedjelju je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio plan izraelskoj vladi za flotu, koji uključuje dugotrajno pritvaranje aktivista.
Druga flota, koja je prevozila aktiviste poput klimatske aktivistkinje Grete Thunberg, a koja ponovo učestvuje u putovanju, stigla je blizu Gaze u junu. Izraelske snage su tada zaplijenile brod i deportovale aktiviste.
Globalna flota Sumud, koja prevozi aktiviste i humanitarnu pomoć za Gazu, isplovila je iz luke u Barceloni kasno u ponedjeljak, nakon što se prethodnog dana morala vratiti zbog lošeg vremena.
Oko 200 aktivista, političara i umjetnika iz 44 zemlje prvobitno je krenulo u nedjelju iz Barcelone nakon velikog skupa podrške njihovoj misiji.
Švedska klimatska aktivistkinja Greta Thunberg, irski glumac Liam Cunningham, španski glumac Eduardo Fernandez i bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau među onima su koji učestvuju u ovom putovanju.
Organizatori navode da će se floti pridružiti još brodova koji polaze iz Italije i Tunisa, čime će ukupan broj porasti na više od 500 ljudi i oko 60 plovila.
Planirano je da do Gaze stignu do sredine septembra.