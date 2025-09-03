Globalna flota Sumud, koja plovi prema Gazi, u srijedu je zatražila zaštitu od španske vlade i Evrope usljed izraelskih prijetnji.

"Izrael prijeti Globalnoj floti Sumud, brodovima koji prevoze lijekove i hranu za Gazu u humanitarnoj misiji. Zahtijevamo da vlada i Evropa djeluju kako bi osigurali njihovu zaštitu u skladu s međunarodnim pravom", naveli su iz flote na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Objavljeno je i da se pakistanska delegacija pridružila malezijskoj floti Sumud Nusantara, koja se također pridružuje Globalnoj floti Sumud kako bi probila izraelsku blokadu.

Humanitarna organizacija "EMERGENCY", sa sjedištem u Italiji, također je u utorak objavila da se priključuje floti na putu ka Gazi svojim brodom za potragu i spašavanje "Life Support" kako bi djelovala kao posmatrač i pružila medicinsku i logističku podršku učesnicima.

Organizacija je, opisujući ono što se dešava u Gazi kao "neprihvatljivo", naglasila da će isploviti iz Catanije zajedno s brodovima koji su dio italijanske delegacije.

"Dok naše vlade nisu u stanju preduzeti mjere da zaustave situaciju koja se iz dana u dan pogoršava, građani ne pristaju da samo stoje po strani i gledaju", navedeno je u saopštenju EMERGENCY-ja.

U međuvremenu, španski dnevnik izvijestio je u srijedu rano ujutro da se od 30 brodova koji su isplovili iz Barcelone u ponedjeljak poslijepodne, pet moralo vratiti, a dva nisu uspjela napustiti luku zbog mehaničkih problema.

Oko 20 brodova navodno ide prema Tunisu kako bi se pridružilo još 20 brodova u isporuci pomoći Gazi, uz kratko, neobjavljeno zaustavljanje na Balearskim ostrvima u Španiji.