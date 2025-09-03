Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavu palestinske države, izjavio je u srijedu ekstremno desni ministar finansija Bezalel Smotrich.

"Izraelski suverenitet će biti primijenjen na 82 posto teritorije", rekao je Smotrich, lider ekstremno desne partije Vjerski cionizam, na konferenciji za novinare u Jerusalemu.

"Vrijeme je da se primijeni izraelski suverenitet u Judeji i Samariji (Zapadna obala) i da se jednom zauvijek ukloni ideja o podjeli naše male zemlje", kazao je.

Ekstremistički ministar rekao je da će palestinska pitanja voditi Palestinska uprava, koju će kasnije zamijeniti ono što je nazvao "regionalne alternative civilnog upravljanja".

Smotrich je naveo da je glavni princip aneksije maksimalna zemlja s minimalnim arapskim stanovništvom.

"Nikada neće niti može postojati palestinska država na našoj zemlji", ustvrdio je. "Ako Palestinska uprava pokuša ustati i naštetiti nam, uništit ćemo je isto kao što činimo s Hamasom."