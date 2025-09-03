Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavu palestinske države, izjavio je u srijedu ekstremno desni ministar finansija Bezalel Smotrich.
"Izraelski suverenitet će biti primijenjen na 82 posto teritorije", rekao je Smotrich, lider ekstremno desne partije Vjerski cionizam, na konferenciji za novinare u Jerusalemu.
"Vrijeme je da se primijeni izraelski suverenitet u Judeji i Samariji (Zapadna obala) i da se jednom zauvijek ukloni ideja o podjeli naše male zemlje", kazao je.
Ekstremistički ministar rekao je da će palestinska pitanja voditi Palestinska uprava, koju će kasnije zamijeniti ono što je nazvao "regionalne alternative civilnog upravljanja".
Smotrich je naveo da je glavni princip aneksije maksimalna zemlja s minimalnim arapskim stanovništvom.
"Nikada neće niti može postojati palestinska država na našoj zemlji", ustvrdio je. "Ako Palestinska uprava pokuša ustati i naštetiti nam, uništit ćemo je isto kao što činimo s Hamasom."
On je nazvao aneksiju Zapadne obale "preventivnim korakom" protiv poteza mnogih zemalja koje planiraju priznati palestinsku državnost.
Nekoliko država, uključujući Belgiju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu i Australiju, najavilo je da će tokom predstojećeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a od 8. do 23. septembra priznati palestinsku državnost, pridruživši se 147 država koje su to već učinile.
Smotrich je pozvao premijera Benjamina Netanyahua da donese "historijsku odluku" o primjeni izraelskog suvereniteta na svim otvorenim područjima Judeje i Samarije (Zapadna obala).
Izrael je 20. augusta odobrio veliki projekat naselja, poznat kao E1, koji ima za cilj podijeliti okupiranu Zapadnu obalu na dva dijela, odsijecajući sjeverne gradove Ramallah i Nablus od Betlehema i Hebrona na jugu i izolirajući istočni Jerusalem.
Međunarodna zajednica, uključujući UN, smatra izraelska naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu. UN je više puta upozorio da nastavak širenja naselja ugrožava održivost rješenja o dvije države, koje se vidi kao ključ za rješavanje decenijama dugog palestinsko-izraelskog sukoba.
U savjetodavnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu.