SVIJET
2 minuta čitanja
Smotrich tvrdi da Izrael planira aneksiju 82 posto okupirane Zapadne obale
Nikada neće niti može postojati palestinska država na našoj zemlji, poručio je Bezalel Smotrich.
Smotrich tvrdi da Izrael planira aneksiju 82 posto okupirane Zapadne obale
Smotrich je naveo da je glavni princip aneksije maksimalna zemlja s minimalnim arapskim stanovništvom. / AA
3 Septembar 2025

Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavu palestinske države, izjavio je u srijedu ekstremno desni ministar finansija Bezalel Smotrich.

"Izraelski suverenitet će biti primijenjen na 82 posto teritorije", rekao je Smotrich, lider ekstremno desne partije Vjerski cionizam, na konferenciji za novinare u Jerusalemu.

"Vrijeme je da se primijeni izraelski suverenitet u Judeji i Samariji (Zapadna obala) i da se jednom zauvijek ukloni ideja o podjeli naše male zemlje", kazao je.

Ekstremistički ministar rekao je da će palestinska pitanja voditi Palestinska uprava, koju će kasnije zamijeniti ono što je nazvao "regionalne alternative civilnog upravljanja".

Smotrich je naveo da je glavni princip aneksije maksimalna zemlja s minimalnim arapskim stanovništvom.

"Nikada neće niti može postojati palestinska država na našoj zemlji", ustvrdio je. "Ako Palestinska uprava pokuša ustati i naštetiti nam, uništit ćemo je isto kao što činimo s Hamasom."

Preporučeno

On je nazvao aneksiju Zapadne obale "preventivnim korakom" protiv poteza mnogih zemalja koje planiraju priznati palestinsku državnost.

Nekoliko država, uključujući Belgiju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu i Australiju, najavilo je da će tokom predstojećeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a od 8. do 23. septembra priznati palestinsku državnost, pridruživši se 147 država koje su to već učinile.

Smotrich je pozvao premijera Benjamina Netanyahua da donese "historijsku odluku" o primjeni izraelskog suvereniteta na svim otvorenim područjima Judeje i Samarije (Zapadna obala).

Izrael je 20. augusta odobrio veliki projekat naselja, poznat kao E1, koji ima za cilj podijeliti okupiranu Zapadnu obalu na dva dijela, odsijecajući sjeverne gradove Ramallah i Nablus od Betlehema i Hebrona na jugu i izolirajući istočni Jerusalem.

Međunarodna zajednica, uključujući UN, smatra izraelska naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu. UN je više puta upozorio da nastavak širenja naselja ugrožava održivost rješenja o dvije države, koje se vidi kao ključ za rješavanje decenijama dugog palestinsko-izraelskog sukoba.

U savjetodavnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us