Trump stavio policiju Washingtona pod federalnu kontrolu, rasporedio Nacionalnu gardu
"Ovo je dan oslobođenja u Washingtonu i mi ćemo vratiti naš glavni grad. Vraćamo ga", kazao je američki predsjednik.
Predsjednikove tvrdnje o porastu kriminala u glavnom gradu su u oštroj suprotnosti sa službenim podacima o kriminalu u gradu. / AA
11 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da stavlja lokalnu policiju u glavnom gradu pod federalnu kontrolu i dodao da raspoređuje Nacionalnu gardu kako bi se pozabavila onim što je nazvao "vanrednim stanjem u javnoj sigurnosti".

Trump je ustvrdio da je Washington, D.C. "preuzet od strane nasilnih bandi i krvožednih kriminalaca, lutajućih rulja divlje omladine, drogiranih manijaka i beskućnika, i to više nećemo dozvoliti."

"Ovo je dan oslobođenja u Washingtonu i mi ćemo vratiti naš glavni grad. Vraćamo ga", rekao je Trump, dodajući da Metropolitansku policijsku upravu stavlja "pod direktnu federalnu kontrolu".

"Raspoređujem Nacionalnu gardu da pomogne u ponovnom uspostavljanju zakona i reda i javne sigurnosti u Washingtonu i bit će im dozvoljeno da pravilno obavljaju svoj posao", dodao je.

Međutim, predsjednikove tvrdnje o porastu kriminala u glavnom gradu su u oštroj suprotnosti sa službenim podacima o kriminalu u gradu.

Policija Washingtona D.C. prijavila je smanjenje nasilnog kriminala za 26 posto u odnosu na isti period 2024. godine. Došlo je do daljnjeg smanjenja imovinskih zločina za sedam posto, poput provala i krađa.

Trump je ranije tvrdio da su ove brojke "lažne".

