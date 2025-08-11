Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da stavlja lokalnu policiju u glavnom gradu pod federalnu kontrolu i dodao da raspoređuje Nacionalnu gardu kako bi se pozabavila onim što je nazvao "vanrednim stanjem u javnoj sigurnosti".

Trump je ustvrdio da je Washington, D.C. "preuzet od strane nasilnih bandi i krvožednih kriminalaca, lutajućih rulja divlje omladine, drogiranih manijaka i beskućnika, i to više nećemo dozvoliti."

"Ovo je dan oslobođenja u Washingtonu i mi ćemo vratiti naš glavni grad. Vraćamo ga", rekao je Trump, dodajući da Metropolitansku policijsku upravu stavlja "pod direktnu federalnu kontrolu".

"Raspoređujem Nacionalnu gardu da pomogne u ponovnom uspostavljanju zakona i reda i javne sigurnosti u Washingtonu i bit će im dozvoljeno da pravilno obavljaju svoj posao", dodao je.