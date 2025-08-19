Sjedinjene Američke Države i dalje vode razgovore o prijedlogu prekida vatre u Pojasu Gaze, koji je prihvatila palestinska grupa otpora Hamas, saopćila je Bijela kuća u utorak.

"Što se tiče ovog prijedloga koji je Hamas sada prihvatio, Sjedinjene Države nastavljaju razgovore o njemu", izjavila je portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt odgovarajući na pitanje o stavu Washingtona u vezi s egipatsko-katarskom inicijativom, dodavši da će o detaljima odluku iznijeti predsjednik.

Leavitt je sugerisala da je objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj društvenoj mreži Truth Social utjecala na odluku Hamasa, iako nije ponudila dokaze.

"Ne mislim da je slučajnost to što je Hamas prihvatio prijedlog nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država objavio vrlo snažnu izjavu o ovom sukobu na Truth Social jučer", rekla je ona.

Hamas je u ponedjeljak saopćio da prihvata egipatsko-katarski prijedlog, ne otkrivajući detalje. Prema izvještaju izraelskog emitera KAN, plan je sličan originalnom okviru američkog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je predviđao oslobađanje 10 živih talaca i predaju 18 tijela u zamjenu za 60-dnevni prekid vatre.

Trump je u ponedjeljak poručio da će oslobađanje talaca uslijediti samo "kada se Hamas suoči i uništi", dodajući da što se to prije desi, veće su šanse za uspjeh".