Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi „teritorijalni plijen“ i legalizira okupaciju ukrajinskih teritorija.

Zelenski je ponovio potrebu za okončanjem rata svoje zemlje s Rusijom, a ne samo „pauzom u ubistvima“.

„Mora postojati pravedan kraj rata, a Rusija mora okončati rat koji je započela. Samo je jedan akter protivi se ovome - Putin. Njegova jedina karta je sposobnost ubijanja, a on pokušava prodati prekid ubijanja po najvišoj mogućoj cijeni“, rekao je u videoporuci na X-u.

Zelenski je naglasio sposobnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne trajnije rješenje.

„Predsjednik Sjedinjenih Država ima poluge i odlučnost. Ukrajina je podržala sve prijedloge predsjednika Trumpa, počevši još od februara. Primirje, svi formati su podržani“, rekao je.