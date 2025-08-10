SVIJET
Zelenski optužio Putina da pokušava legalizirati okupaciju ukrajinskih teritorija
Njegova jedina karta je sposobnost ubijanja, a on pokušava prodati prekid ubijanja po najvišoj mogućoj cijeni, kaže ukrajinski predsjednik.
Zelenski je ponovio potrebu za okončanjem rata svoje zemlje s Rusijom, a ne samo „pauzom u ubistvima“. / Reuters
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi „teritorijalni plijen“ i legalizira okupaciju ukrajinskih teritorija.

Zelenski je ponovio potrebu za okončanjem rata svoje zemlje s Rusijom, a ne samo „pauzom u ubistvima“.

„Mora postojati pravedan kraj rata, a Rusija mora okončati rat koji je započela. Samo je jedan akter protivi se ovome - Putin. Njegova jedina karta je sposobnost ubijanja, a on pokušava prodati prekid ubijanja po najvišoj mogućoj cijeni“, rekao je u videoporuci na X-u.

Zelenski je naglasio sposobnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne trajnije rješenje.

„Predsjednik Sjedinjenih Država ima poluge i odlučnost. Ukrajina je podržala sve prijedloge predsjednika Trumpa, počevši još od februara. Primirje, svi formati su podržani“, rekao je.

Zelenski je napomenuo da je Putinova želja za pauzom u borbama bila posljedica njegovog straha od sankcija i „za legalizaciju okupacije naše zemlje -- on želi da po drugi put dobije teritorijalni plijen“.

Napomenuo je da je „Putinu bilo dozvoljeno da uzme Krim“, što je, kako je tvrdio, dovelo do okupacije Donjecka i Luhanska.

„Nećemo dozvoliti ovaj drugi pokušaj podjele Ukrajine. Poznavajući Rusiju, gdje je drugi, bit će i treći. Zato čvrsto stojimo na jasnim ukrajinskim stavovima. Moramo okončati rat dostojanstvenim mirom, zasnovanim na jasnoj i pouzdanoj sigurnosnoj arhitekturi“, rekao je Zelenski.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se očekuje da će se Trump sastati s Putinom 15. augusta u američkoj saveznoj državi Aljasci kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu.

