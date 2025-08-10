Evropski lideri su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat između Rusije i Ukrajine, ali su ponovili da „diplomatsko rješenje mora zaštititi vitalne sigurnosne interese Ukrajine i kontinenta“.

„Pozdravljamo rad predsjednika Trumpa na zaustavljanju ubijanja u Ukrajini, okončanju rata agresije Ruske Federacije i postizanju pravednog i trajnog mira i sigurnosti za Ukrajinu,“ navodi se u izjavi evropskih lidera i EU u subotu.

Samo pristup koji kombinuje aktivnu diplomatiju, podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju da okonča rat može biti uspješan, istaknuli su u izjavi francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, poljski premijer Donald Tusk, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Izjava je objavljena uoči sastanka Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji će se održati sljedećeg petka u američkoj saveznoj državi Aljasci, kako bi razgovarali o budućnosti rata u Ukrajini.

„Spremni smo podržati ovaj rad diplomatski, kao i kroz održavanje naše značajne vojne i finansijske podrške Ukrajini, uključujući rad Koalicije voljnih, te kroz održavanje i uvođenje restriktivnih mjera protiv Ruske Federacije,“ navodi se u izjavi.

Nema mira bez Ukrajine

U izjavi se navodi da su se lideri složili kako vitalni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koje omogućavaju Ukrajini da efikasno brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.