Evropski lideri su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat između Rusije i Ukrajine, ali su ponovili da „diplomatsko rješenje mora zaštititi vitalne sigurnosne interese Ukrajine i kontinenta“.
„Pozdravljamo rad predsjednika Trumpa na zaustavljanju ubijanja u Ukrajini, okončanju rata agresije Ruske Federacije i postizanju pravednog i trajnog mira i sigurnosti za Ukrajinu,“ navodi se u izjavi evropskih lidera i EU u subotu.
Samo pristup koji kombinuje aktivnu diplomatiju, podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju da okonča rat može biti uspješan, istaknuli su u izjavi francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, poljski premijer Donald Tusk, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Izjava je objavljena uoči sastanka Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji će se održati sljedećeg petka u američkoj saveznoj državi Aljasci, kako bi razgovarali o budućnosti rata u Ukrajini.
„Spremni smo podržati ovaj rad diplomatski, kao i kroz održavanje naše značajne vojne i finansijske podrške Ukrajini, uključujući rad Koalicije voljnih, te kroz održavanje i uvođenje restriktivnih mjera protiv Ruske Federacije,“ navodi se u izjavi.
Nema mira bez Ukrajine
U izjavi se navodi da su se lideri složili kako vitalni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koje omogućavaju Ukrajini da efikasno brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
„Put ka miru u Ukrajini ne može biti odlučen bez Ukrajine,“ stoji u izjavi.
U međuvremenu, američki mediji — pozivajući se na visokog američkog zvaničnika i tri osobe upoznate s pitanjem — izvijestili su da Bijela kuća razmatra mogućnost pozivanja predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak u Aljasci.
„O tome se raspravlja,“ rekao je jedan od izvora upoznatih s razgovorima.
Ponovivši svoju posvećenost principu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom, lideri su izjavili da trenutna linija kontakta treba biti polazna tačka pregovora.
„Nastavljamo čvrsto stajati uz Ukrajinu. Ujedinjeni smo kao Evropljani i odlučni da zajednički promovišemo naše interese,“ dodaje se u izjavi.
Izjava je uslijedila nakon što je Trump u petak izjavio da će „doći do određene razmjene teritorija“ kako bi se postigao mirovni sporazum.