Napadač Liverpoola Mohamed Salah kritikovao je UEFA-inu posvetu preminulom Suleimanu Al-Obeidu, poznatom kao "palestinski Pele," nakon što evropska fudbalska organizacija nije spomenula da je ubijen od strane Izraela dok je čekao humanitarnu pomoć u opkoljenoj Gazi.

U kratkoj objavi na društvenoj mreži X u subotu, UEFA je opisala bivšeg člana nacionalnog tima kao "talent koji je davao nadu bezbrojnoj djeci, čak i u najmračnijim vremenima."

Međutim, UEFA-ina objava nije spomenula kako je Al-Obeid preminuo, niti je sadržavala osudu ili poziv na prekid vatre.

Salah je odgovorio na objavu: "Možete li nam reći kako je umro, gdje i zašto?"

Palestinska fudbalska asocijacija izjavila je da je Al-Obeid, 41-godišnjak, ubijen u izraelskom napadu koji je ciljao civile dok su čekali humanitarnu pomoć na jugu Gaze.

Jedna od najvećih zvijezda Premier lige, 33-godišnji Egipćanin Salah, ranije je pozivao na omogućavanje humanitarne pomoći Gazi i zahtijevao prekid vatre.