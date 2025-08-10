Napadač Liverpoola Mohamed Salah kritikovao je UEFA-inu posvetu preminulom Suleimanu Al-Obeidu, poznatom kao "palestinski Pele," nakon što evropska fudbalska organizacija nije spomenula da je ubijen od strane Izraela dok je čekao humanitarnu pomoć u opkoljenoj Gazi.
U kratkoj objavi na društvenoj mreži X u subotu, UEFA je opisala bivšeg člana nacionalnog tima kao "talent koji je davao nadu bezbrojnoj djeci, čak i u najmračnijim vremenima."
Međutim, UEFA-ina objava nije spomenula kako je Al-Obeid preminuo, niti je sadržavala osudu ili poziv na prekid vatre.
Salah je odgovorio na objavu: "Možete li nam reći kako je umro, gdje i zašto?"
Palestinska fudbalska asocijacija izjavila je da je Al-Obeid, 41-godišnjak, ubijen u izraelskom napadu koji je ciljao civile dok su čekali humanitarnu pomoć na jugu Gaze.
Jedna od najvećih zvijezda Premier lige, 33-godišnji Egipćanin Salah, ranije je pozivao na omogućavanje humanitarne pomoći Gazi i zahtijevao prekid vatre.
Salah je već jedan od najboljih igrača u historiji Premier lige, zauzimajući peto mjesto na listi najboljih strijelaca sa 186 golova i 87 asistencija. Također se smatra jednim od najboljih fudbalera na svijetu trenutno.
Genocid nad sportistima
Izrael je, prema palestinskim zvaničnicima, od 7. oktobra 2023. godine ubio preko 800 palestinskih sportista.
Prema podacima UN-a, Izrael je od 27. maja ubio najmanje 1.373 Palestinca dok su tražili hranu u okviru kontroverzne američko-izraelske inicijative Gaza Humanitarian Foundation (GHF), koja je osuđena kao "zamka smrti."
Palestinska fudbalska asocijacija izjavila je u saopštenju: "Bivši igrač nacionalnog tima Suleiman Al-Obeid poginuo je tokom napada okupacionih snaga dok je čekao humanitarnu pomoć u Pojasu Gaze."
Al-Obeid, 41-godišnjak rođen u Gazi i otac petero djece, smatra se jednom od najsvjetlijih zvijezda u historiji palestinskog fudbala. Odigrao je 24 zvanične utakmice za nacionalni tim i postigao dva gola.