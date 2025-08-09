U saopćenju se naglašava važnost pravovremene provedbe dogovorenih koraka kako bi se garantovao stabilan i neprekidan napredak ka potpunoj normalizaciji odnosa između Bakua i Jerevana.

Uzimajući u obzir napore Coste i Von der Leyen, koji su posljednjih godina podstakli Alijeva i Pašinjana da preduzmu odlučne korake u pogledu svojih veza, u saopštenju se navodi da blok "snažno podržava" proces normalizacije između dvije nacije, izražavajući spremnost da "ulaže u regionalnu povezanost i potpuno otvaranje, kako bi se prije svega koristilo stanovništvu podijeljenom naslijeđem sukoba i kako bi se regija približila održivom miru, stabilnosti i prosperitetu".