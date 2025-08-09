SVIJET
1 minuta čitanja
EU pozdravio deklaraciju koju su potpisali Azerbejdžan i Armenija
Potpisivanje "je veliki događaj i za Armeniju i za Azerbejdžan, otvarajući put trajnom, održivom miru", navodi se u saopćenju bloka.
9 August 2025

Evropska unija (EU) je "toplo" pozdravila početno potpisivanje mirovnog sporazuma u petak i uspostavljanje međudržavnih odnosa između Armenije i Azerbejdžana u Bijeloj kući.

"Potpisivanje Političke deklaracije od strane (armenskog) premijera (Nikola) Pašinjana i (azerbejdžanskog) predsjednika (Ilhama) Alijeva, u prisustvu predsjednika (Donalda) Trumpa u Bijeloj kući, veliki je događaj i za Armeniju i za Azerbejdžan, otvarajući put trajnom, održivom miru za obje zemlje i u cijeloj regiji, a ujedno je i kulminacija višegodišnjih napora EU-a", navodi se u saopćenju predsjednika Evropskog vijeća Antonija Coste i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Preporučeno

U saopćenju se naglašava važnost pravovremene provedbe dogovorenih koraka kako bi se garantovao stabilan i neprekidan napredak ka potpunoj normalizaciji odnosa između Bakua i Jerevana.

Uzimajući u obzir napore Coste i Von der Leyen, koji su posljednjih godina podstakli Alijeva i Pašinjana da preduzmu odlučne korake u pogledu svojih veza, u saopštenju se navodi da blok "snažno podržava" proces normalizacije između dvije nacije, izražavajući spremnost da "ulaže u regionalnu povezanost i potpuno otvaranje, kako bi se prije svega koristilo stanovništvu podijeljenom naslijeđem sukoba i kako bi se regija približila održivom miru, stabilnosti i prosperitetu".

