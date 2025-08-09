Gradonačelnik Nagasakija Shiro Suzuki upozorio je u subotu na rastuću prijetnju nuklearnog rata, prilikom obilježavanja 80. godišnjice američkog napada atomskom bombom tog grada, prema Kyodo Newsu.

"Ova egzistencijalna kriza čovječanstva postala je neminovna za svakog od nas koji živimo na Zemlji", rekao je Shiro Suzuki u mirovnoj deklaraciji koja je pročitana tokom godišnje ceremonije.

Iznio je sumorne izglede za svijet koji je pogođen "začaranim krugom konfrontacije i fragmentacije".

Premijer Japana Shigeru Ishiba obećao je da će ostati posvećen protivljenju posjedovanja, proizvodnje ili dozvoljavanja uvođenja nuklearnog oružja.

Japan će raditi na vođenju globalnih napora za stvaranje "svijeta bez nuklearnog rata i svijeta bez nuklearnog oružja", rekao je Ishiba.

SAD je bacio plutonijsku bombu "Debeli čovjek" na lučki grad Nagasaki u 11:02 sati po lokalnom vremenu (0202GMT) 9. augusta 1945. godine, nakon što je nekoliko dana ranije upotrijebljena nuklearna bombu na Hirošimu.