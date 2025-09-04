Hiljade ljudi u južnoitalijanskom gradu Cataniji marširale su u znak podrške Palestincima i Globalnoj floti Sumud, koja je krenula iz Španije prema Gazi kako bi probila izraelsku blokadu.
Okupljajući se u luci Catania, mjestu sastanka na istočnoj Siciliji za brodove koji se pridružuju Globalnoj floti Sumud iz Italije, hiljade ljudi marširale su prema centru grada, mašući palestinskim zastavama i držeći transparente podrške Palestini i floti.
Marš hiljada palestinskih pristalica, koji su prošli ulicama Cali i Vittorio Emanuele II i Trgom Duomo u centru Catanije, završio je skupom na Trgu Federico di Svevia.
Tokom marša, demonstranti su često skandirali slogane poput "Sloboda za Palestinu", "Naši gradovi s Palestinom", "Zaustavite genocid", "Oslobodite Palestinu od rijeke do mora" i "Intifada", protestujući protiv izraelskih napada i blokade Gaze.
Riječi "Gaza, dolazimo" projicirane su na ekranu u prostoru za okupljanje na kraju marša.
Jedan od organizatora je rekao da je skupu prisustvovalo 15.000 ljudi.
"Radimo vrlo malo. Moramo učiniti više da zaustavimo ovaj genocid", poručio je jedan od aktivista na protestu.
Okupljeni su ukazali na važnost Globalne flote Sumud.
"Naša srca kucaju s našim prijateljima koji će krenuti iz ove luke i koji se kreću iz raznih mediteranskih luka kako bi probili blokadu Gaze i donijeli pomoć onima koji su danas ostali gladni i žedni u Palestini. Šaljemo im poruku solidarnosti. Naša poruka je također da ćemo se boriti", poručio je još jedan aktivista.
Očekuje se da će brodovi koji se pridružuju Globalnoj floti Sumud iz Italije završiti svoje pripreme iz luka na istočnoj Siciliji u nedjelju, 7. septembra, i pridružiti se s onima koji su krenuli iz Barcelone te da će svi zajedno nastaviti prema Gazi.
Brodovi koji pripadaju međunarodnoj floti civilne pomoći, Globalnoj floti Sumud, formiranoj uz podršku više od 44 zemlje kako bi se pokazala solidarnost s Palestinom i probila izraelska blokada, isplovili su iz Barcelone u Španiji, prema Gazi 31. augusta. Istog dana, nekoliko brodova koji su prevozili ukupno 300 tona pomoći iz Genove, Italija, isplovilo je prema Mediteranu kako bi se pridružili Globalnoj floti.
Sumud, što na arapskom znači "odlučnost" ili "nepokolebljiva odlučnost", evoluirao je u koncept ugnjetavanja i otpora među palestinskim narodom nakon Šestodnevnog rata 1967. godine.
Sumud označava potrebu da Palestinci ostanu na svojim zemljama, da sačuvaju palestinski identitet i kulturu, te da traže načine da se odupru okupaciji i izgrade alternativne institucije kroz nenasilnu građansku neposlušnost. U Palestini se za prikazivanje ovog koncepta koriste maslina i trudna žena sa sela.