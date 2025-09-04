Hiljade ljudi u južnoitalijanskom gradu Cataniji marširale su u znak podrške Palestincima i Globalnoj floti Sumud, koja je krenula iz Španije prema Gazi kako bi probila izraelsku blokadu.

Okupljajući se u luci Catania, mjestu sastanka na istočnoj Siciliji za brodove koji se pridružuju Globalnoj floti Sumud iz Italije, hiljade ljudi marširale su prema centru grada, mašući palestinskim zastavama i držeći transparente podrške Palestini i floti.

Marš hiljada palestinskih pristalica, koji su prošli ulicama Cali i Vittorio Emanuele II i Trgom Duomo u centru Catanije, završio je skupom na Trgu Federico di Svevia.

Tokom marša, demonstranti su često skandirali slogane poput "Sloboda za Palestinu", "Naši gradovi s Palestinom", "Zaustavite genocid", "Oslobodite Palestinu od rijeke do mora" i "Intifada", protestujući protiv izraelskih napada i blokade Gaze.

Riječi "Gaza, dolazimo" projicirane su na ekranu u prostoru za okupljanje na kraju marša.

Jedan od organizatora je rekao da je skupu prisustvovalo 15.000 ljudi.

"Radimo vrlo malo. Moramo učiniti više da zaustavimo ovaj genocid", poručio je jedan od aktivista na protestu.