Većina Nijemaca želi da njihova vlada izvrši veći pritisak na Izrael u vezi s njegovim djelovanjem u Pojasu Gaze, pokazuje nova anketa objavljena kasno u četvrtak.

Istraživanje DeutschlandTrend, koje je naručio javni emiter ARD, otkriva da se 66 posto ispitanika slaže s izjavom da „njemačka vlada treba izvršiti veći pritisak na izraelsku vladu kako bi promijenila svoj stav prema Gazi.”

Samo 24 posto anketiranih nije se složilo s ovom tvrdnjom.

Anketa je također pokazala da 62 posto Nijemaca odbacuje ideju da „Njemačka ima veću odgovornost od drugih zemalja za zaštitu Izraela zbog svoje historijske prošlosti,” dok 31 posto još uvijek podržava ovu tradicionalnu poziciju.