Anketa: Većina Nijemaca želi da se poveća pritisak na Izrael zbog Gaze
Reprezentativna anketa javnog servisa ARD pokazuje da 66 posto Nijemaca smatra da vlada kancelara Merza treba izvršiti veći pritisak na Netanyahua zbog katastrofalne humanitarne situacije u Gazi.
Većina Nijemaca želi da njihova vlada izvrši veći pritisak na Izrael u vezi s njegovim djelovanjem u Pojasu Gaze. / Reuters
10 sati prošlost

Većina Nijemaca želi da njihova vlada izvrši veći pritisak na Izrael u vezi s njegovim djelovanjem u Pojasu Gaze, pokazuje nova anketa objavljena kasno u četvrtak.

Istraživanje DeutschlandTrend, koje je naručio javni emiter ARD, otkriva da se 66 posto ispitanika slaže s izjavom da „njemačka vlada treba izvršiti veći pritisak na izraelsku vladu kako bi promijenila svoj stav prema Gazi.”

Samo 24 posto anketiranih nije se složilo s ovom tvrdnjom.

Anketa je također pokazala da 62 posto Nijemaca odbacuje ideju da „Njemačka ima veću odgovornost od drugih zemalja za zaštitu Izraela zbog svoje historijske prošlosti,” dok 31 posto još uvijek podržava ovu tradicionalnu poziciju.

Reprezentativno istraživanje je provela agencija infratest dimap između 4. i 6. augusta, obuhvativši 1.321 ispitanika koji predstavljaju populaciju Njemačke.

Rastući pritisak javnosti na njemačku vladu—potaknut izvještajima o gladi među djecom u Gazi—naveo je kancelara Merza da u petak najavi djelomičnu suspenziju izvoza oružja Izraelu.

Konzervativni lider izjavio je da vlada neće odobravati izvoz vojne opreme koja bi mogla biti korištena u Gazi, kao odgovor na nedavnu odluku izraelske vlade da proširi vojnu ofanzivu i zauzme Gazu.

Mjesecima je Merz odbacivao pozive opozicionih zastupnika da zaustavi izvoz oružja Izraelu i ignorisao apele članica EU da se suspenduje trgovinski sporazum s Tel Avivom, uprkos činjenici da je izraelska vojna kampanja i blokada u Gazi rezultirala s više od 61.000 žrtava, od kojih su skoro polovina žene i djeca.

