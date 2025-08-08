Sjedinjene Američke Države su u petak potvrdile protivljenje priznavanju palestinske države, postavljajući temelje za diplomatske razgovore s Velikom Britanijom, koja je nedavno donijela odluku o priznavanju palestinske državnosti.

Govoreći tokom svoje posjete Velikoj Britaniji, američki potpredsjednik JD Vance rekao je da će to pitanje biti dio razgovora s ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem.

„Očigledno je da će Velika Britanija donijeti svoju odluku. Nemamo planove da priznamo palestinsku državu“, rekao je Vance.

„Ne znam šta bi značilo zaista priznati palestinsku državu, s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade tamo. A ono što je predsjednik vrlo jasno stavio do znanja je da su naša dva cilja vrlo jednostavna upravo sada, u odnosu na situaciju u Izraelu i Gazi“, rekao je.

„Prvo, želimo da Hamas više nikada ne može napadati nevine izraelske civile, i mislimo da se to mora postići iskorjenjivanjem Hamasa“, dodao je.