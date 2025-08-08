Sjedinjene Američke Države su u petak potvrdile protivljenje priznavanju palestinske države, postavljajući temelje za diplomatske razgovore s Velikom Britanijom, koja je nedavno donijela odluku o priznavanju palestinske državnosti.
Govoreći tokom svoje posjete Velikoj Britaniji, američki potpredsjednik JD Vance rekao je da će to pitanje biti dio razgovora s ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem.
„Očigledno je da će Velika Britanija donijeti svoju odluku. Nemamo planove da priznamo palestinsku državu“, rekao je Vance.
„Ne znam šta bi značilo zaista priznati palestinsku državu, s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade tamo. A ono što je predsjednik vrlo jasno stavio do znanja je da su naša dva cilja vrlo jednostavna upravo sada, u odnosu na situaciju u Izraelu i Gazi“, rekao je.
„Prvo, želimo da Hamas više nikada ne može napadati nevine izraelske civile, i mislimo da se to mora postići iskorjenjivanjem Hamasa“, dodao je.
Drugo, rekao je, „predsjednika su jako dirnule ove strašne slike humanitarne krize u Gazi. Dakle, želimo biti sigurni da ćemo riješiti taj problem.“
„Mislim da svi mi možemo raditi na tome kako riješiti taj problem. Očigledno, to nije lako riješiti, inače bi se već rješavao, ali mislim da dijelimo taj fokus i taj cilj“, dodao je.
„Možda imamo neka neslaganja oko toga kako tačno postići taj cilj, i o tome ćemo danas razgovarati.“
Na pitanje da li su SAD prethodno upozorene na odluku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da naredi okupaciju grada Gaze, Vance je rekao da neće razgovarati o „privatnim razgovorima“.
Rekao je da očekuje da će Trump sam razgovarati s medijima o tom pitanju.