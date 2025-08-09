Petunia je proglašena pobjednicom na takmičenju za najružnijeg psa na svijetu za 2025. godinu, a njena vlasnica Shannon Nyman je bila uz nju i osvojila je 5.000 dolara, javlja Anadolu.

Takmičenje za najružnijeg psa na svijetu, poznato i kao World's Ugliest Dog Contest, tradicionalno se održava u Kaliforniji, tačnije na sajmu Sonoma-Marin u Petalumi.

Cilj mu je proslava različitosti, poticanje udomljavanja zanemarenih pasa i prikupljanje sredstava za pomoć životinjama.