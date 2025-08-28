Dva pripadnika vojske su poginula, a dva su povrijeđena nakon što je izraelski dron eksplodirao tokom inspekcije na jugu Libana u četvrtak, saopćila je vojska.

U vojnom saopćenju se navodi da su vojnici pregledavali dron koji se srušio u Naqouri kada je eksplodirao, usmrtivši jednog vojnog oficira i vojnika, a ranivši još dvojicu.

Prema zvaničnoj libanskoj novinskoj agenciji NNA, dron je pokušao baciti bombu na bager u Naqouri kada je pao.