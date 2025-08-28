SVIJET
1 minuta čitanja
Dva pripadnika libanske vojske poginula u eksploziji izraelskog drona na jugu
Srušeni dron eksplodirao je tokom inspekcije libanskih vojnika u Naqouri, saopćila je vojska.
Dva pripadnika libanske vojske poginula u eksploziji izraelskog drona na jugu
Izraelska vojska nije odmah komentarisala incident. / AA
28 August 2025

Dva pripadnika vojske su poginula, a dva su povrijeđena nakon što je izraelski dron eksplodirao tokom inspekcije na jugu Libana u četvrtak, saopćila je vojska.

U vojnom saopćenju se navodi da su vojnici pregledavali dron koji se srušio u Naqouri kada je eksplodirao, usmrtivši jednog vojnog oficira i vojnika, a ranivši još dvojicu.

Prema zvaničnoj libanskoj novinskoj agenciji NNA, dron je pokušao baciti bombu na bager u Naqouri kada je pao.

Preporučeno

Izraelska vojska nije odmah komentarisala incident.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us