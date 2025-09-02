Francuske pravosudne vlasti izdale su naloge za hapšenje bivšeg sirijskog lidera Bashara al-Assada i još šest bivših visokih zvaničnika, zbog ubistva novinara u Homsu 2012. godine, saopštila je u utorak Međunarodna federacija za ljudska prava (FIDH).

“Istražne sudije francuskog Odjeljenja za ratne zločine izdale su naloge za hapšenje sedam bivših visokih sirijskih zvaničnika, uključujući i svrgnutog predsjednika Bashara al-Assada“, napisala je FIDH u saopštenju.

Assad i šest drugih zvaničnika optuženi su za saučesništvo u ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti usmjerenih protiv francuskih i međunarodnih novinara Remija Ochlika, Edith Bouvier, Marie Colvin i Paula Conroya, kao i prevodioca Waela al-Ome, koji su ubijeni ili ranjeni u napadu na neformalni pres centar u Homsu 2012. godine.

“Izdavanje ovih sedam naloga za hapšenje odlučujući je korak koji otvara put suđenju u Francuskoj za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje je počinio režim Bashara al-Assada protiv Rémija Ochlika i njegovih kolega novinara koji su bili u neformalnom pres centru u Bab Amru u februaru 2012. godine“, rekla je Clemence Bectarte, advokatica FIDH-a.