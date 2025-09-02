Francuske pravosudne vlasti izdale su naloge za hapšenje bivšeg sirijskog lidera Bashara al-Assada i još šest bivših visokih zvaničnika, zbog ubistva novinara u Homsu 2012. godine, saopštila je u utorak Međunarodna federacija za ljudska prava (FIDH).
“Istražne sudije francuskog Odjeljenja za ratne zločine izdale su naloge za hapšenje sedam bivših visokih sirijskih zvaničnika, uključujući i svrgnutog predsjednika Bashara al-Assada“, napisala je FIDH u saopštenju.
Assad i šest drugih zvaničnika optuženi su za saučesništvo u ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti usmjerenih protiv francuskih i međunarodnih novinara Remija Ochlika, Edith Bouvier, Marie Colvin i Paula Conroya, kao i prevodioca Waela al-Ome, koji su ubijeni ili ranjeni u napadu na neformalni pres centar u Homsu 2012. godine.
“Izdavanje ovih sedam naloga za hapšenje odlučujući je korak koji otvara put suđenju u Francuskoj za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje je počinio režim Bashara al-Assada protiv Rémija Ochlika i njegovih kolega novinara koji su bili u neformalnom pres centru u Bab Amru u februaru 2012. godine“, rekla je Clemence Bectarte, advokatica FIDH-a.
Mazen Darwish, advokatica i generalna direktorica Sirijskog centra za medije i slobodu izražavanja (SCM), također je rekla da je sudska istraga utvrdila da je napad na pres centar bio dio “eksplicitne namjere sirijskog režima da cilja strane novinare kako bi ograničila medijsko izvještavanje o zločinima i prisilila ih da napuste grad i zemlju“.
FIDH je dodao da su francuske vlasti do sada izdale 21 nalog za hapšenje visokih sirijskih zvaničnika, od kojih su tri za Assada.