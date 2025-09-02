SVIJET
2 minuta čitanja
Francuska izdala naloge za hapšenje Bashara al-Asada i šest bivših zvaničnika Sirije
Francuske pravosudne vlasti izdale su naloge za hapšenje bivšeg sirijskog lidera Bashara al-Assada i još šest bivših visokih zvaničnika, zbog ubistva novinara u Homsu 2012. godine.
Francuska izdala naloge za hapšenje Bashara al-Asada i šest bivših zvaničnika Sirije
Francuska izdala naloge za hapšenje Bashara al-Asada i šest bivših zvaničnika Sirije zbog ubistva novinara 2012. godine. / AA
2 Septembar 2025

Francuske pravosudne vlasti izdale su naloge za hapšenje bivšeg sirijskog lidera Bashara al-Assada i još šest bivših visokih zvaničnika, zbog ubistva novinara u Homsu 2012. godine, saopštila je u utorak Međunarodna federacija za ljudska prava (FIDH).

“Istražne sudije francuskog Odjeljenja za ratne zločine izdale su naloge za hapšenje sedam bivših visokih sirijskih zvaničnika, uključujući i svrgnutog predsjednika Bashara al-Assada“, napisala je FIDH u saopštenju.

Assad i šest drugih zvaničnika optuženi su za saučesništvo u ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti usmjerenih protiv francuskih i međunarodnih novinara Remija Ochlika, Edith Bouvier, Marie Colvin i Paula Conroya, kao i prevodioca Waela al-Ome, koji su ubijeni ili ranjeni u napadu na neformalni pres centar u Homsu 2012. godine.

“Izdavanje ovih sedam naloga za hapšenje odlučujući je korak koji otvara put suđenju u Francuskoj za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje je počinio režim Bashara al-Assada protiv Rémija Ochlika i njegovih kolega novinara koji su bili u neformalnom pres centru u Bab Amru u februaru 2012. godine“, rekla je Clemence Bectarte, advokatica FIDH-a.

Preporučeno

Mazen Darwish, advokatica i generalna direktorica Sirijskog centra za medije i slobodu izražavanja (SCM), također je rekla da je sudska istraga utvrdila da je napad na pres centar bio dio “eksplicitne namjere sirijskog režima da cilja strane novinare kako bi ograničila medijsko izvještavanje o zločinima i prisilila ih da napuste grad i zemlju“.

FIDH je dodao da su francuske vlasti do sada izdale 21 nalog za hapšenje visokih sirijskih zvaničnika, od kojih su tri za Assada.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us