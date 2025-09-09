Globalna flotila „Sumud“ (GSF) za Gazu saopćila je da je jedno od njenih glavnih plovila, „Family Boat“, pogođeno dronom u blizini tuniske obale u ranim jutarnjim satima u utorak, ali su vlasti Tunisa odbacile takve tvrdnje.
U izjavi koju prenosi državna agencija TAP, tunisko Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je navode da je brod pod portugalskom zastavom pogođen dronom dok je bio usidren izvan luke Sidi Bou Said.
Prema navodima ministarstva, sigurnosne jedinice su izvršile uviđaj i utvrdile da je požar izazvao prsluk za spašavanje koji se zapalio. Požar je brzo lokalizovan i nije prouzrokovao povrede niti materijalnu štetu osim uništenja nekoliko prsluka.
Ranije tokom dana, flotila je u saopćenju navela da je brod pogođen dronom u tuniskim vodama. Flotila je objavila i snimak s drugog plovila, za koji tvrdi da „prikazuje tačan trenutak kada je ‘Family Boat’ pogođen s visine“. Snimak u crno-bijeloj boji prikazuje objekat koji pada na brod, nakon čega dolazi do eksplozije i požara.
Na brodu se nalazila posada broda „Madeleine“, humanitarnog plovila koje je izraelska vojska zaplijenila u junu. Među putnicima su bili švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, aktivistica Yasemin Acar, brazilski aktivista Thiago Avila i turski aktivista Suayb Ordu.
„Svi putnici i članovi posade su sigurni“, saopćila je flotila, dodajući da je istraga u toku i da će javnost biti obaviještena čim se pojave nove informacije.
„Akti agresije s ciljem zastrašivanja i zaustavljanja naše misije neće nas obeshrabriti. Naša miroljubiva misija da probijemo opsadu Gaze i izrazimo solidarnost s njenim narodom nastavlja se odlučno i hrabro“, navodi se u saopćenju.
„Dron je došao tačno iznad, ispustio bombu, ona je eksplodirala i brod se zapalio“, izjavila je Acar, članica upravnog odbora, u video-poruci na Instagramu.
Globalna flotila „Sumud“, nazvana po arapskoj riječi za „postojanost“, sastoji se od više od 50 brodova na kojima se nalaze ljudi iz različitih zemalja, među kojima su ljekari, novinari i aktivisti. Oko 150 učesnika, uključujući Tunižane, turske državljane te druge iz Evrope, Afrike i Azije, sudjeluje u ovoj inicijativi.
Flotila je isplovila iz Barcelone krajem augusta zajedno s drugom grupom iz italijanske Genove, a u srijedu bi trebala nastaviti put iz Tunisa prema Gazi.
Inicijativa ima za cilj osporiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.
UN-om podržana Klasifikacija integrisane sigurnosti hrane (IPC) 22. augusta izvijestila je da je glad zahvatila sjever Gaze, uz upozorenje da bi se mogla širiti kako izraelska blokada traje.
Izraelski rat u Gazi ušao je u 700. dan u petak. Izraelske snage ubile su više od 64.500 Palestinaca, dok je enklava razorena i suočena s glađu.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.