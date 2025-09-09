Globalna flotila „Sumud“ (GSF) za Gazu saopćila je da je jedno od njenih glavnih plovila, „Family Boat“, pogođeno dronom u blizini tuniske obale u ranim jutarnjim satima u utorak, ali su vlasti Tunisa odbacile takve tvrdnje.

U izjavi koju prenosi državna agencija TAP, tunisko Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je navode da je brod pod portugalskom zastavom pogođen dronom dok je bio usidren izvan luke Sidi Bou Said.

Prema navodima ministarstva, sigurnosne jedinice su izvršile uviđaj i utvrdile da je požar izazvao prsluk za spašavanje koji se zapalio. Požar je brzo lokalizovan i nije prouzrokovao povrede niti materijalnu štetu osim uništenja nekoliko prsluka.

Ranije tokom dana, flotila je u saopćenju navela da je brod pogođen dronom u tuniskim vodama. Flotila je objavila i snimak s drugog plovila, za koji tvrdi da „prikazuje tačan trenutak kada je ‘Family Boat’ pogođen s visine“. Snimak u crno-bijeloj boji prikazuje objekat koji pada na brod, nakon čega dolazi do eksplozije i požara.

Na brodu se nalazila posada broda „Madeleine“, humanitarnog plovila koje je izraelska vojska zaplijenila u junu. Među putnicima su bili švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, aktivistica Yasemin Acar, brazilski aktivista Thiago Avila i turski aktivista Suayb Ordu.

„Svi putnici i članovi posade su sigurni“, saopćila je flotila, dodajući da je istraga u toku i da će javnost biti obaviještena čim se pojave nove informacije.

„Akti agresije s ciljem zastrašivanja i zaustavljanja naše misije neće nas obeshrabriti. Naša miroljubiva misija da probijemo opsadu Gaze i izrazimo solidarnost s njenim narodom nastavlja se odlučno i hrabro“, navodi se u saopćenju.