SVIJET
Izraelska vojska upala u sirijski grad u predgrađu Damaska ​​i otvorila vatru na civile
Nema prijavljenih povreda u napadu na grad Beit Jinn.
Nije bilo neposrednih komentara izraelske vojske ili sirijskih vlasti o napadu. / AP
25 August 2025

Izraelske vojne snage su ušle u grad u ruralnom dijelu Damaska ​​na jugu Sirije, otvarajući vatru na civile, javili su lokalni mediji u ponedjeljak.

Nije bilo prijavljenih povreda u izraelskom napadu na grad Beit Jinn, javila je državna televizija Al-Ikhbariya.

Nije bilo neposrednih komentara izraelske vojske ili sirijskih vlasti o napadu.

U nedjelju navečer, izraelske snage su po treći put u augustu napredovale u provinciju Quneitra, koja se nalazi unutar zone razdvajanja na okupiranoj Golanskoj visoravni.

