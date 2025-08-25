25 August 2025
Izraelske vojne snage su ušle u grad u ruralnom dijelu Damaska na jugu Sirije, otvarajući vatru na civile, javili su lokalni mediji u ponedjeljak.
Nije bilo prijavljenih povreda u izraelskom napadu na grad Beit Jinn, javila je državna televizija Al-Ikhbariya.
Nije bilo neposrednih komentara izraelske vojske ili sirijskih vlasti o napadu.
U nedjelju navečer, izraelske snage su po treći put u augustu napredovale u provinciju Quneitra, koja se nalazi unutar zone razdvajanja na okupiranoj Golanskoj visoravni.