SVIJET
1 minuta čitanja
Saudijska Arabija pozvala na kraj izraelskih zločina u Gazi i podržala dvodržavno rješenje
Princ Faisal bin Farhan pozvao na hitan pristup pomoći, upozorio da izraelske prakse ugrožavaju regionalni mir.
Saudijska Arabija pozvala na kraj izraelskih zločina u Gazi i podržala dvodržavno rješenje
„Neophodno je pružiti svu bitnu pomoć i podršku narodu Gaze“, rekao je. / AA
25 August 2025

Saudijska Arabija pozvala je u ponedjeljak na hitan prekid izraelskih zločina u Gazi i potvrdila podršku dvodržavnom rješenju.

Govoreći na hitnom ministarskom sastanku Organizacije islamske saradnje (OIC) u Džedi, ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan pozvao je međunarodnu zajednicu da brzo djeluje kako bi zaustavila izraelska kršenja i osigurala dolazak hitne pomoći u Gazu.

„Neophodno je pružiti svu bitnu pomoć i podršku narodu Gaze“, rekao je, naglašavajući da izraelske prakse predstavljaju „najveću prijetnju sigurnosti i miru u regiji“.

Bin Farhan je odbacio širenje izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama i pozdravio rastući međunarodni konsenzus za rješenje o dvije države, potvrđujući pravo Palestinaca da uspostave nezavisnu državu.

Preporučeno

Sastanak OIC-a, kojim predsjedava turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, razmatra tekuće izraelske akcije u Gazi i ima za cilj koordinaciju stavova i odgovora država članica.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us