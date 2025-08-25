Saudijska Arabija pozvala je u ponedjeljak na hitan prekid izraelskih zločina u Gazi i potvrdila podršku dvodržavnom rješenju.

Govoreći na hitnom ministarskom sastanku Organizacije islamske saradnje (OIC) u Džedi, ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan pozvao je međunarodnu zajednicu da brzo djeluje kako bi zaustavila izraelska kršenja i osigurala dolazak hitne pomoći u Gazu.

„Neophodno je pružiti svu bitnu pomoć i podršku narodu Gaze“, rekao je, naglašavajući da izraelske prakse predstavljaju „najveću prijetnju sigurnosti i miru u regiji“.

Bin Farhan je odbacio širenje izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama i pozdravio rastući međunarodni konsenzus za rješenje o dvije države, potvrđujući pravo Palestinaca da uspostave nezavisnu državu.