Saudijska Arabija pozvala je u ponedjeljak na hitan prekid izraelskih zločina u Gazi i potvrdila podršku dvodržavnom rješenju.
Govoreći na hitnom ministarskom sastanku Organizacije islamske saradnje (OIC) u Džedi, ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan pozvao je međunarodnu zajednicu da brzo djeluje kako bi zaustavila izraelska kršenja i osigurala dolazak hitne pomoći u Gazu.
„Neophodno je pružiti svu bitnu pomoć i podršku narodu Gaze“, rekao je, naglašavajući da izraelske prakse predstavljaju „najveću prijetnju sigurnosti i miru u regiji“.
Bin Farhan je odbacio širenje izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama i pozdravio rastući međunarodni konsenzus za rješenje o dvije države, potvrđujući pravo Palestinaca da uspostave nezavisnu državu.
Sastanak OIC-a, kojim predsjedava turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, razmatra tekuće izraelske akcije u Gazi i ima za cilj koordinaciju stavova i odgovora država članica.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.