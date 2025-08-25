Iran i tri evropske sile nastavit će pregovore o nuklearnom programu u utorak u Ženevi, fokusirajući se na nuklearni program Teherana i ukidanje sankcija, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim u ponedjeljak.

Pozivajući se na izvor blizak vlastima, Tasnim je izvijestio da će razgovori okupiti Iran i EU3 - Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku. Iransku delegaciju predvodit će zamjenik ministra vanjskih poslova Majid Takht Ravanchi.

U petak je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi telefonski razgovarao sa svojim kolegama iz tri evropske zemlje i šeficom vanjske politike EU.

Araghchi je sagovornike upozorio da bi svaki pokušaj aktiviranja mehanizma povratka u skladu s nuklearnim sporazumom iz 2015. bio "pravno neutemeljen, moralno neopravdan i nosio ozbiljne posljedice", objavila je agencija.