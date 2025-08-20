Pritvor bivše prve dame Južne Koreje Kim Keon Hee produžen je za 10 dana do kraja ovog mjeseca, rekli su tužioci u srijedu.

Tim specijalnog tužioca Min Joong-kija rekao je da je sud odlučio produžiti njen period pritvora do 31. augusta, prema novinskoj agenciji Yonhap.

Uhapšena je prošle sedmice, a njen prvi period pritvora trebao je završiti u četvrtak.