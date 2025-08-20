20 August 2025
Pritvor bivše prve dame Južne Koreje Kim Keon Hee produžen je za 10 dana do kraja ovog mjeseca, rekli su tužioci u srijedu.
Tim specijalnog tužioca Min Joong-kija rekao je da je sud odlučio produžiti njen period pritvora do 31. augusta, prema novinskoj agenciji Yonhap.
Uhapšena je prošle sedmice, a njen prvi period pritvora trebao je završiti u četvrtak.
Prema južnokorejskom zakonu, tužioci moraju podići optužnicu protiv optuženih u produženom periodu pritvora, jer dalje produženje nije dozvoljeno.
Kim je u četvrtak pozvana na treću rundu ispitivanja od tima specijalnih tužilaca.
Suočava se s više optužbi, uključujući miješanje u izbore, podmićivanje i zloupotrebu položaja tokom Yoonovog mandata.