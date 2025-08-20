Obilne kiše i poplave u Pakistanu usmrtile su još 43 ljudi u protekla 24 sata, čime je broj poginulih od 14. augusta porastao na 437, saopštile su u srijedu nacionalne i pokrajinske vlasti za upravljanje katastrofama.
Od novih smrtnih slučajeva, 21 je prijavljena u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, gdje je 377 ljudi poginulo u incidentima povezanim s poplavama u proteklih šest dana.
Još jedanaest ljudi je poginulo u južnoj provinciji Sindh, a isto toliko i u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan u samo 24 sata.
Obilne kiše i poplave nastavljaju udarati po brdovitim područjima Khyber Pakhtunkhwe, a vlasti upozoravaju da će ovaj novi talas kiše trajati do četvrtka.
U utorak je južni lučki grad Karachi također pogođen bujičnim pljuskovima, uzrokujući štetu na infrastrukturi i poremećujući svakodnevni život u komercijalnom centru zemlje.
Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama upozorila je da se u Karačiju i drugim okruzima Sinda u naredna 24 sata očekuju daljnje obilne padavine, što bi moglo izazvati nove poplave.
Operacije potrage i spašavanja su u toku u okruzima Buner, Swat i Swabi, gdje vlasti tvrde da se desetine ljudi vode kao nestali.
Udaljeni okrug Buner je najteže pogođen, gdje je iz ruševina izvučeno još šest tijela, čime je broj poginulih porastao na 228 od prošlog petka.
Od početka ovogodišnje sezone monsuna krajem juna, širom Pakistana je poginulo najmanje 748 ljudi, a više od 1.000 je povrijeđeno.
Premijer Shehbaz Sharif, u pratnji članova kabineta i komandanata vojske, posjetio je poplavljena područja Khyber Pakhtunkhwe i sastao se s pogođenim porodicama.