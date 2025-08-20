Obilne kiše i poplave u Pakistanu usmrtile su još 43 ljudi u protekla 24 sata, čime je broj poginulih od 14. augusta porastao na 437, saopštile su u srijedu nacionalne i pokrajinske vlasti za upravljanje katastrofama.

Od novih smrtnih slučajeva, 21 je prijavljena u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, gdje je 377 ljudi poginulo u incidentima povezanim s poplavama u proteklih šest dana.

Još jedanaest ljudi je poginulo u južnoj provinciji Sindh, a isto toliko i u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan u samo 24 sata.

Obilne kiše i poplave nastavljaju udarati po brdovitim područjima Khyber Pakhtunkhwe, a vlasti upozoravaju da će ovaj novi talas kiše trajati do četvrtka.

U utorak je južni lučki grad Karachi također pogođen bujičnim pljuskovima, uzrokujući štetu na infrastrukturi i poremećujući svakodnevni život u komercijalnom centru zemlje.