Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u nedjelju u Washington, gdje će sudjelovati u razgovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao i grupom evropskih lidera.
„Svi dijelimo snažnu želju da brzo i pouzdano okončamo ovaj rat“, napisao je Zelenski na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Rekao je da mir mora biti trajan, „ne kao što je bio prije mnogo godina, kada je Ukrajina bila prisiljena odreći se Krima i dijela našeg istoka - dijela Donbasa - a (ruski predsjednik Vladimir) Putin to je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad“.
Također je kritizirao „sigurnosne garancije“ ponuđene Ukrajini 1994. godine, rekavši da nisu uspjele. Krim, rekao je, nikada nije trebao biti predan, „baš kao što Ukrajinci nisu odustali od Kijeva, Odese ili Harkova nakon 2022. godine“.
„Ukrajinci se bore za svoju zemlju, za svoju nezavisnost. Sada naši vojnici imaju uspjehe u Donjeckoj i Sumskoj oblasti“, rekao je, izražavajući uvjerenje da će braniti Ukrajinu i efikasno garantovati sigurnost, dodajući da će „naš narod uvijek biti zahvalan predsjedniku Trumpu, svima u Americi i svakom partneru i savezniku na njihovoj podršci i neprocjenjivoj pomoći“.
„Rusija mora okončati ovaj rat, koji je sama započela. I nadam se da će naša zajednička snaga s Amerikom, s našim evropskim prijateljima, prisiliti Rusiju na pravi mir“, dodao je Zelenski.
Trump i Putin održali su trosatni sastanak iza zatvorenih vrata u petak u Anchorageu na Aljasci, a Putin je rekao da su postigli „razumijevanje“.
Nakon samita, Trump je za Fox News rekao da su se značajne tačke dogovorile, a ostale su samo manje stavke.