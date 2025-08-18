Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u nedjelju u Washington, gdje će sudjelovati u razgovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao i grupom evropskih lidera.

„Svi dijelimo snažnu želju da brzo i pouzdano okončamo ovaj rat“, napisao je Zelenski na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da mir mora biti trajan, „ne kao što je bio prije mnogo godina, kada je Ukrajina bila prisiljena odreći se Krima i dijela našeg istoka - dijela Donbasa - a (ruski predsjednik Vladimir) Putin to je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad“.

Također je kritizirao „sigurnosne garancije“ ponuđene Ukrajini 1994. godine, rekavši da nisu uspjele. Krim, rekao je, nikada nije trebao biti predan, „baš kao što Ukrajinci nisu odustali od Kijeva, Odese ili Harkova nakon 2022. godine“.