Jednogodišnjem djetetu, koje je bilo odvojeno od roditelja zbog solidarnosti s Palestinom, napokon je dopušten ponovni ulazak u Njemačku, prema odluci Saveznog ustavnog suda Njemačke od 5. augusta 2025, nakon uspješne hitne žalbe Evropskog centra za pravnu podršku (ELSC).

Odluka suda znači da su njemačke vlasti sada obavezne omogućiti povratak djeteta u Njemačku nakon što je mjesecima bilo odvojeno od svoje palestinsko-jordanske majke koja legalno boravi i radi u Njemačkoj s važećom vizom - i primorano da boravi kod nane i djeda u Jordanu.

Slučaj datira iz augusta 2024. godine, kada je bebi odbijen ulazak u Njemačku nakon što je u pismu njemačke ambasade u Amanu prvobitno označena kao „sigurnosna prijetnja“. Naknadno je Ministarstvo vanjskih poslova tvrdilo da se zabrana temelji na istrazi protiv majke zbog njene navodne povezanosti s grupama koje izražavaju solidarnost s Palestinom, a koju vodi domaća obavještajna služba “Verfassungsschutz” (Ured za zaštitu ustava). Ministarstvo je navelo da, iako dijete samo po sebi ne predstavlja sigurnosnu prijetnju Njemačkoj, njegov ulazak u zemlju mogao bi predstavljati “sigurnosni rizik”. Ovakvo obrazloženje prethodno su prihvatila i dva upravna suda – Viši upravni sud Berlin-Brandenburg i Upravni sud Berlin.

Međutim, troje sudija Ustavnog suda jednoglasno je zaključilo da “...nastavak odbijanja ulaska izlaže podnosioca žalbe [dijete], s obzirom na to da nema ni dvije godine, ozbiljnoj i nepopravljivoj šteti” te su naredili Saveznoj Republici Njemačkoj da mu omogući ulazak u zemlju. Nadalje, sud je priznao da bi prethodne odluke upravnih sudova mogle predstavljati kršenje ustavnih prava, konkretno temeljnog prava na zaštitu porodice, zagarantovanog članom 6. (stavci 1 i 2) njemačkog ustava.