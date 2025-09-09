Španija je u utorak zabranila dvojici izraelskih ministara ulazak na svoju teritoriju kao odgovor na sankcije koje je Izrael uveo španskim zvaničnicima.

Nakon sastanka Vijeća ministara, ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares izjavio je da su ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrich dodani na špansku listu sankcionisanih osoba.

Rekao je da je odluka donesena jer su obojica direktno uključeni u promovisanje izraelske ofanzive u Gazi, objavila je španska novinska agencija "El Pais".