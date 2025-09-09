Španija je u utorak zabranila dvojici izraelskih ministara ulazak na svoju teritoriju kao odgovor na sankcije koje je Izrael uveo španskim zvaničnicima.
Nakon sastanka Vijeća ministara, ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares izjavio je da su ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrich dodani na špansku listu sankcionisanih osoba.
Rekao je da je odluka donesena jer su obojica direktno uključeni u promovisanje izraelske ofanzive u Gazi, objavila je španska novinska agencija "El Pais".
Ovaj potez dolazi nakon što je Izrael najavio sankcije protiv zamjenice španskog premijera Yolande Diaz i ministrice mladih i djece Sire Rego.
Zabranjen im je ulazak u Izrael, a izraelske vlasti su saopćile da više neće održavati nikakav službeni kontakt s njima.
Albares je naglasio da odluka Madrida odražava "recipročan odgovor" na mjere Izraela i signalizira kontinuirano protivljenje Španije izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi.