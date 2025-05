Mađarski parlament usvojio je 15. amandman na Ustav zemlje, kojim se vladi daje ustavna ovlast da zabrani LGBT događaje i aktivnosti koje smatra štetnim za razvoj djece ili javni red.

Amandman strogo definira spol kao biološku činjenicu, navodeći da se pojedinci rađaju ili kao muškarci ili kao žene te poziva na zaštitu maloljetnika od onoga što vlada naziva štetnim ideologijama.

Zvaničnici kažu da su promjene usmjerene na jačanje tradicionalnih porodičnih vrijednosti i zaštitu djece od vanjskih utjecaja.

Nove odredbe ovlašćuju vladu da ograniči ili zabrani LGBT događaje, posebno one koji uključuju maloljetnike ili se održavaju u javnim prostorima. Kritičari tvrde da bi to moglo dovesti do sveobuhvatnih zabrana parada ponosa i sličnih okupljanja.

Uz mjere vezane uz LGBT, amandman osigurava pravo korištenja gotovine u svakodnevnim transakcijama, ograničava izvanredne ovlasti vlade i otvara put djelovanju protiv organizacija financiranih iz inozemstva koje se smatraju prijetnjama nacionalnom suverenitetu.

Premijer Viktor Orban pozdravio je promjene.

"Štitimo razvoj djece, potvrđujemo da se osoba rađa kao muškarac ili žena te čvrsto stojimo protiv droga i stranog uplitanja. U Mađarskoj je zdrav razum važan", poručio je na društvenim mrežama.

Međutim, opozicioni čelnici i grupe za ljudska prava osudili su amandman kao značajan korak unatrag za građanske slobode, upozoravajući da otvara vrata širim ograničenjima slobode izražavanja, udruživanja i prava manjina.