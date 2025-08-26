Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da je smijenio guvernerku Federalnih rezervi Lisu Cook s njene pozicije, navodeći kao razlog hipotekarnu prevaru.

U pismu koje je u ponedjeljak podijelio putem američke kompanije društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik, Trump je rekao Cook: „Ovim se smjenjujete s vaše pozicije u Upravnom odboru Federalnih rezervi, s trenutnim učinkom.“

Rekao je da postoji „dovoljan razlog“ za njenu smjenu, ukazujući na krivičnu prijavu u kojoj se tvrdi da je Cook potpisala kontradiktorne hipotekarne dokumente za nekretnine u državama Michigan i Georgia.

„Nezamislivo je da niste bili svjesni svoje primarne obaveze“, rekao je Trump.

„Američki narod mora imati puno povjerenje u poštenje članova administracije kojima je povjereno uspostavljanje politika i nadzor nad Federalnim rezervama. S obzirom na vaše prevarantsko i potencijalno kriminalno ponašanje u finansijskom pitanju, oni ne mogu, a ja nemam takvo povjerenje u vaš integritet“, dodao je.

Ovaj potez označava prvi put da predsjednik pokušava smijeniti guvernera Federalnih rezervi.

Trumpovo smjenjivanje Cookove moglo bi biti osporeno na saveznom sudu. O zakonitosti njene smjene mogao bi konačno odlučiti Vrhovni sud, prema CNBC-u.

Trump bi bio na putu da dobije većinu u odboru FED-a s guvernerima koje je on nominirao, ako se to potvrdi.