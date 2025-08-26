Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da je smijenio guvernerku Federalnih rezervi Lisu Cook s njene pozicije, navodeći kao razlog hipotekarnu prevaru.
U pismu koje je u ponedjeljak podijelio putem američke kompanije društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik, Trump je rekao Cook: „Ovim se smjenjujete s vaše pozicije u Upravnom odboru Federalnih rezervi, s trenutnim učinkom.“
Rekao je da postoji „dovoljan razlog“ za njenu smjenu, ukazujući na krivičnu prijavu u kojoj se tvrdi da je Cook potpisala kontradiktorne hipotekarne dokumente za nekretnine u državama Michigan i Georgia.
„Nezamislivo je da niste bili svjesni svoje primarne obaveze“, rekao je Trump.
„Američki narod mora imati puno povjerenje u poštenje članova administracije kojima je povjereno uspostavljanje politika i nadzor nad Federalnim rezervama. S obzirom na vaše prevarantsko i potencijalno kriminalno ponašanje u finansijskom pitanju, oni ne mogu, a ja nemam takvo povjerenje u vaš integritet“, dodao je.
Ovaj potez označava prvi put da predsjednik pokušava smijeniti guvernera Federalnih rezervi.
Trumpovo smjenjivanje Cookove moglo bi biti osporeno na saveznom sudu. O zakonitosti njene smjene mogao bi konačno odlučiti Vrhovni sud, prema CNBC-u.
Trump bi bio na putu da dobije većinu u odboru FED-a s guvernerima koje je on nominirao, ako se to potvrdi.
Smjena je uslijedila nakon što je Trump prošle sedmice upozorio Cook da će je smijeniti ako ne podnese ostavku.
Cook, koju je bivši predsjednik Joe Biden nominovao u Odbor guvernera FED-a 2022. godine, ranije je negirala bilo kakve nezakonitosti i rekla da "nema namjeru da bude prisiljena da podnese ostavku".
Tužba se pojavila nakon što ju je šef Federalne agencije za finansiranje stanovanja Bill Pulte, glasni kritičar predsjednika FED-a Jeromea Powella, optužio za hipotekarnu prevaru i proslijedio slučaj Ministarstvu pravde.
Michelle Bowman i Christopher Waller, dvoje od sedam guvernera FED-a koji su danas na funkciji, imenovao je Trump. 2017. godine Trump je nominovao Powell za predsjednicu FED-a.
Cook je bila jedna od šest članica Odbora direktora do ponedjeljka poslijepodne, a Adriana Kugler je podnijela ostavku ranije ovog mjeseca, ostavljajući jedno mjesto upražnjenim.
Trump je nominovao Stephena Mirana, predsjedavajućeg Vijeća ekonomskih savjetnika, da popuni poziciju Kugler.
Ukoliko Senat potvrdi Trumpovu odluku i smijeni Cook, on će imati većinu od četiri na prema tri u odboru, što mu daje moć da utiče na izbore monetarne politike centralne banke.