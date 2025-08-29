Izraelske vojne aktivnosti intenzivirale su se u petak na jugu Sirije, ratni avioni nadlijeću provincije Kuneitra i Daraa, a kopnene snage ulaze na sirijsku teritoriju, izvijestili su lokalni izvori.

Sirijski državni medij Alikhbariah izvijestio je da su izraelska vojna vozila napredovala u selo Istočni Samadaniyah u ruralnom dijelu Kuneitre, napadajući stambene kuće.

Informacije o žrtvama još uvijek nisu dostupne.

Upadi označavaju nastavak ponovljenih kršenja sirijskog suvereniteta od strane Izraela, koja su uključivala zračne napade i kopnene operacije na jugu zemlje.