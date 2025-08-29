SVIJET
Izrael provodi intenzivne zračne i kopnene operacije na jugu Sirije
Vojni avioni nadlijeću iznad Kuneitre i Darae, kopnene snage napadaju selo u ruralnom dijelu Kuneitre.
Informacije o žrtvama još uvijek nisu dostupne. / AA
29 August 2025

Izraelske vojne aktivnosti intenzivirale su se u petak na jugu Sirije, ratni avioni nadlijeću provincije Kuneitra i Daraa, a kopnene snage ulaze na sirijsku teritoriju, izvijestili su lokalni izvori.

Sirijski državni medij Alikhbariah izvijestio je da su izraelska vojna vozila napredovala u selo Istočni Samadaniyah u ruralnom dijelu Kuneitre, napadajući stambene kuće.

Informacije o žrtvama još uvijek nisu dostupne.

Upadi označavaju nastavak ponovljenih kršenja sirijskog suvereniteta od strane Izraela, koja su uključivala zračne napade i kopnene operacije na jugu zemlje.

Nakon pada režima Bashara al-Assada prošlog decembra, Izrael je pokrenuo stotine udara usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije, uključujući borbene avione, raketne sisteme i instalacije protivvazdušne odbrane, prema izvještajima.

Izrael je također proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum o razdvajanju sa Sirijom iz 1974. godine.

Assad, koji je bio na vlasti skoro 25 godina u Siriji, pobjegao je u decembru u Rusiju, čime je okončan režim stranke Baas, koja je bila na vlasti od 1963. godine.

Nova prelazna administracija koju predvodi predsjednik Ahmed al-Sharaa formirana je u januaru.

