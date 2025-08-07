Međunarodna organizacija za migracije (IOM) saopštila je u srijedu da je sedam etiopskih migranata umrlo od gladi i žeđi nakon što im se brod pokvario na putu iz Somalije za Jemen.

U saopštenju, agencija UN-a navodi da su njeni timovi u Jemenu pružili "pomoć u spašavanju života preživjelima mučnog sedmodnevnog putovanja iz Bossasa u Somaliji".

IOM je saopštio da je brod sa 250 etiopskih migranata, uključujući 82 djece, stigao u područje Arqah na jugu Jemena u utorak.

"Sedam migranata umrlo je od gladi i žeđi na putu", navodi se.