Međunarodna organizacija za migracije (IOM) saopštila je u srijedu da je sedam etiopskih migranata umrlo od gladi i žeđi nakon što im se brod pokvario na putu iz Somalije za Jemen.
U saopštenju, agencija UN-a navodi da su njeni timovi u Jemenu pružili "pomoć u spašavanju života preživjelima mučnog sedmodnevnog putovanja iz Bossasa u Somaliji".
IOM je saopštio da je brod sa 250 etiopskih migranata, uključujući 82 djece, stigao u područje Arqah na jugu Jemena u utorak.
"Sedam migranata umrlo je od gladi i žeđi na putu", navodi se.
Sedmica pakla
IOM je upozorio da će se "tragedije nastaviti jer ranjivi migranti poduzimaju sve opasnija putovanja Istočnom rutom".
"Ovi ljudi su prošli kroz sedmicu pakla na otvorenom moru. Iskorištavani su, prestravljeni i traumatizovani,” rekao je Abdusattor Esoev, šef misije IOM-a u Jemenu.
Od početka 2025. godine, IOM je zabilježio više od 350 smrtnih slučajeva i nestanaka migranata duž Istočne rute, iako se vjeruje da je stvarni broj znatno veći.