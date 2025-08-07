SVIJET
1 minuta čitanja
Sedam migranata iz Etiopije umrlo od gladi i žeđi na brodu
Brod s 250 etiopskih migranata, uključujući 82 djece, stigao je u utorak u Jemen, od čega sedmero nije preživjelo. Međunarodna organizacija za migracije zabilježila je od početka 2025. više od 350 smrtnih slučajeva duž Istočne migracijske rute.
Sedam migranata iz Etiopije umrlo od gladi i žeđi na brodu
IOM navodi da je brod navodno doživio kvar motora 100 nautičkih milja nakon početka putovanja. / Others
18 sati prošlost

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) saopštila je u srijedu da je sedam etiopskih migranata umrlo od gladi i žeđi nakon što im se brod pokvario na putu iz Somalije za Jemen.

U saopštenju, agencija UN-a navodi da su njeni timovi u Jemenu pružili "pomoć u spašavanju života preživjelima mučnog sedmodnevnog putovanja iz Bossasa u Somaliji".

IOM je saopštio da je brod sa 250 etiopskih migranata, uključujući 82 djece, stigao u područje Arqah na jugu Jemena u utorak.

"Sedam migranata umrlo je od gladi i žeđi na putu", navodi se.

Preporučeno

Sedmica pakla

IOM je upozorio da će se "tragedije nastaviti jer ranjivi migranti poduzimaju sve opasnija putovanja Istočnom rutom".

"Ovi ljudi su prošli kroz sedmicu pakla na otvorenom moru. Iskorištavani su, prestravljeni i traumatizovani,” rekao je Abdusattor Esoev, šef misije IOM-a u Jemenu.

Od početka 2025. godine, IOM je zabilježio više od 350 smrtnih slučajeva i nestanaka migranata duž Istočne rute, iako se vjeruje da je stvarni broj znatno veći.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us