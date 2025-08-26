Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa isključio je mogućnost da se njegova zemlja pridruži Abrahamskim sporazumima, ističući da je sukob Sirije s Izraelom bitno drugačiji od sukoba drugih arapskih država.

U izjavama objavljenim u saudijskom časopisu "Al-Majalla", Sharaa je rekao da se sirijski pristup zasniva na principu "nula problema" sa susjedima, ali je naglasio da normalizacija odnosa s Izraelom nije na stolu.

"Sporazumi su potpisani s državama koje nisu imale okupiranu teritoriju niti direktne sukobe s Izraelom. Situacija Sirije je drugačija, imamo Golansku visoravan pod okupacijom", rekao je.

Abrahamski sporazumi su američki posredovani dogovori potpisani tokom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa 2020. godine, s ciljem normalizacije odnosa između Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina, Sudana i Maroka.