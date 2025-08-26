SVIJET
Sirijski predsjednik isključuje pridruživanje Abrahamskim sporazumima, priprema se za povratak u UN
Ahmad al-Sharaa je naveo da je prioritet Damaska oživjeti Sporazum o razdruživanju iz 1974. godine.
Sirijski predsjednik isključuje pridruživanje Abrahamskim sporazumima, priprema se za povratak u UN
Sharaa je također istakao svoje skorije pojavljivanje na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku u septembru. / Reuters
26 August 2025

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa isključio je mogućnost da se njegova zemlja pridruži Abrahamskim sporazumima, ističući da je sukob Sirije s Izraelom bitno drugačiji od sukoba drugih arapskih država.

U izjavama objavljenim u saudijskom časopisu "Al-Majalla", Sharaa je rekao da se sirijski pristup zasniva na principu "nula problema" sa susjedima, ali je naglasio da normalizacija odnosa s Izraelom nije na stolu.

"Sporazumi su potpisani s državama koje nisu imale okupiranu teritoriju niti direktne sukobe s Izraelom. Situacija Sirije je drugačija, imamo Golansku visoravan pod okupacijom", rekao je.

Abrahamski sporazumi su američki posredovani dogovori potpisani tokom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa 2020. godine, s ciljem normalizacije odnosa između Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina, Sudana i Maroka.

Sirijski lider je naveo da je prioritet Damaska oživjeti Sporazum o razdruživanju iz 1974. godine, posredovan od UN-a, ili sličan aranžman kako bi se stabilizovao južni dio Sirije pod međunarodnim nadzorom.

Sharaa je također istakao svoje skorije pojavljivanje na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku u septembru, što će biti prvi put da sirijski predsjednik učestvuje od 1967. godine, opisujući to kao znak postepenog ponovnog uključivanja Sirije u međunarodnu diplomaciju.

"Ovo učešće samo po sebi šalje poruku da Sirija više nije izolovana", rekao je, napominjući da su se u posljednjim godinama otvorili odnosi sa SAD-om, Turkiye, Saudijskom Arabijom, UAE, Katarom i evropskim državama.


