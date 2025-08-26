Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je izjavio da su ove sedmice planirani kontakti sa zemljama koje bi mogle biti domaćini potencijalnog samita sa ruskom stranom kako bi se okončao rat između Rusije i Ukrajine.
„Sada, ove sedmice, biće kontakti sa Turkiye, biće kontakti sa zemljama Perzijskog zaliva, sa zemljama Evrope, koje mogu biti platforme za razgovore sa Rusima“, rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju podijeljenom na Telegramu.
Rekao je da će sve biti „maksimalno pripremljeno“ sa ukrajinske strane kako bi se okončao oružani sukob u njegovoj zemlji koji traje više od tri i po godine, dodajući da je važno da to potvrde i partneri Kijeva.
Rekao je da će sve u budućnosti zavisiti od volje svjetskih lidera, prvenstveno SAD-a, da izvrše pritisak na Rusiju da učestvuje u takvim pregovorima.
„Potrebni su novi koraci, novi pritisak: sankcije, tarife – sve to mora biti na stolu“, nastavio je Zelenski, napominjući da je o ovom pitanju razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Ukrajinu Keithom Kelloggom tokom sastanka u Kijevu dan ranije.
Također je tvrdio da Rusija daje signale da će izbjegavati pregovore, što se, kako je tvrdio, može promijeniti samo jačim pritiskom na Moskvu.
Prošle sedmice, ukrajinski predsjednik je naveo Turkiye, Austriju i Švicarsku kao moguća mjesta za lični sastanak sa svojim ruskim kolegom usred intenzivnih diplomatskih napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje između Rusije i Ukrajine.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u nedjelju da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom svog posljednjeg telefonskog razgovora s Trumpom prenio spremnost Moskve da nastavi direktne mirovne pregovore s Kijevom, dodajući da je američkom predsjedniku također prenio da potencijalni sastanci na visokom nivou, posebno poput onog između Putina i Zelenskog, moraju biti "vrlo dobro pripremljeni".
Turkiye je bila domaćin ključnih diplomatskih susreta između Moskve i Kijeva od prvih sedmica sukoba, uključujući tri runde direktnih mirovnih pregovora između dvije zemlje 16. maja, 2. juna i 23. jula u Istanbulu.
Tri runde obnovljenih mirovnih pregovora u turskoj metropoli rezultirale su velikim razmjenama zatvorenika i razmjenom nacrta memoranduma u kojima su izneseni stavovi obje strane o budućem mirovnom sporazumu.