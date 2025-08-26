Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je izjavio da su ove sedmice planirani kontakti sa zemljama koje bi mogle biti domaćini potencijalnog samita sa ruskom stranom kako bi se okončao rat između Rusije i Ukrajine.

„Sada, ove sedmice, biće kontakti sa Turkiye, biće kontakti sa zemljama Perzijskog zaliva, sa zemljama Evrope, koje mogu biti platforme za razgovore sa Rusima“, rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju podijeljenom na Telegramu.

Rekao je da će sve biti „maksimalno pripremljeno“ sa ukrajinske strane kako bi se okončao oružani sukob u njegovoj zemlji koji traje više od tri i po godine, dodajući da je važno da to potvrde i partneri Kijeva.

Rekao je da će sve u budućnosti zavisiti od volje svjetskih lidera, prvenstveno SAD-a, da izvrše pritisak na Rusiju da učestvuje u takvim pregovorima.

„Potrebni su novi koraci, novi pritisak: sankcije, tarife – sve to mora biti na stolu“, nastavio je Zelenski, napominjući da je o ovom pitanju razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Ukrajinu Keithom Kelloggom tokom sastanka u Kijevu dan ranije.