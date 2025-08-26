SVIJET
2 minuta čitanja
Američki izaslanik na meti kritika u Libanu nakon što je ponašanje novinara nazvao "animalističkim"
Libansko predsjedništvo žali zbog izjava, dok sindikat novinara traži javno izvinjenje.
Američki izaslanik na meti kritika u Libanu nakon što je ponašanje novinara nazvao "animalističkim"
Njegove izjave izazvale su brzu osudu libanskih zvaničnika i medijskih organizacija. / AP
26 August 2025

Američki izaslanik za Siriju Tom Barrack u utorak je izazvao ogorčenje u Libanu nakon što je ponašanje novinara opisao kao “animalističko“ tokom konferencije za novinare u Predsjedničkoj palati u Bejrutu.

“Molim vas, budite tihi na trenutak. U trenutku kada ovo počne postajati haotično, poput animalističkog, mi odlazimo. Dakle, želite znati šta se dešava? Ponašajte se civilizovano, ponašajte se ljubazno, ponašajte se tolerantno, jer je to problem s onim što se dešava u regiji“, rekao je Barrack novinarima.

Njegove izjave izazvale su brzu osudu libanskih zvaničnika i medijskih organizacija.

Libansko predsjedništvo je saopštilo da žali zbog izjava koje je danas sa svoje platforme dao jedan od njegovih gostiju.

Ističući apsolutno poštovanje ljudskog dostojanstva općenito, Predsjedništvo je ponovo potvrdilo svoje posebno poštovanje prema akreditovanim novinarima.

Sindikat libanskih urednika štampe je osudio Barrackovo ponašanje i opisao ga “apsolutno neprihvatljivim“.

“Dostojanstvo novinara nije jeftino i nijedan izaslanik, bez obzira na njegov visok rang, ne može prekoračiti granice“, poručili su.

Preporučeno

Pozvali su Barracka da se javno izvini medijima, upozoravajući da bi neuspjeh u tome mogao natjerati Sindikat da pozove na bojkot posjeta i sastanaka američkog izaslanika kao prvi korak.

U svojoj oštro formuliranoj izjavi, sindikat je naveo da su libanski mediji još jednom bili izloženi ponašanju izvan granica pristojnosti i diplomatije, posebno žalosnom što dolazi od izaslanika velike sile koji obavlja diplomatsku ulogu.

Barrack, koji je također američki ambasador u Turkiye, stigao je u utorak u Bejrut kako bi se sastao s libanskim predsjednikom Josephom Aounom i drugim visokim zvaničnicima.

Prema lokalnim medijima, njegovi razgovori su se fokusirali na provedbu odluke libanske vlade o konsolidaciji oružja pod državnom kontrolom, prvenstveno usmjerene protiv Hezbollaha.

Libanska vlada je 5. augusta odobrila plan kojim se nalaže vojsci da do kraja mjeseca izradi strategiju razoružanja i provede je prije kraja 2025. Hezbollah je odbacio ovu odluku.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us