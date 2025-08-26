Američki izaslanik za Siriju Tom Barrack u utorak je izazvao ogorčenje u Libanu nakon što je ponašanje novinara opisao kao “animalističko“ tokom konferencije za novinare u Predsjedničkoj palati u Bejrutu.

“Molim vas, budite tihi na trenutak. U trenutku kada ovo počne postajati haotično, poput animalističkog, mi odlazimo. Dakle, želite znati šta se dešava? Ponašajte se civilizovano, ponašajte se ljubazno, ponašajte se tolerantno, jer je to problem s onim što se dešava u regiji“, rekao je Barrack novinarima.

Njegove izjave izazvale su brzu osudu libanskih zvaničnika i medijskih organizacija.

Libansko predsjedništvo je saopštilo da žali zbog izjava koje je danas sa svoje platforme dao jedan od njegovih gostiju.

Ističući apsolutno poštovanje ljudskog dostojanstva općenito, Predsjedništvo je ponovo potvrdilo svoje posebno poštovanje prema akreditovanim novinarima.

Sindikat libanskih urednika štampe je osudio Barrackovo ponašanje i opisao ga “apsolutno neprihvatljivim“.

“Dostojanstvo novinara nije jeftino i nijedan izaslanik, bez obzira na njegov visok rang, ne može prekoračiti granice“, poručili su.