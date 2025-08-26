Četvrtina svjetske populacije ili 2,1 milijarda ljudi i dalje nema pristup sigurnoj vodi za piće, upozorili su u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Dječji fond UN-a (UNICEF) u novom izvještaju objavljenom tokom Svjetske sedmice vode 2025.

Zajednička studija "Napredak u oblasti pitke vode i sanitacije u domaćinstvima 2000–2024.: Poseban fokus na nejednakosti" otkrila je da, iako su postignuti pomaci od 2015. godine, milijarde ljudi ostaju bez osnovnih usluga, a najsiromašnije i najugroženije zajednice su nesrazmjerno pogođene.

Prema izvještaju, 3,4 milijarde ljudi i dalje nema sigurno upravljane sanitacijom, uključujući 354 miliona koji praktikuju otvorenu defekaciju.

Dodatnih 1,7 milijardi ljudi nema osnovne higijenske usluge kod kuće, uključujući 611 miliona onih koji nemaju nikakve usluge.

Nalazi naglašavaju velike razlike; ljudi u najmanje razvijenim zemljama imaju više nego dvostruko veću vjerovatnoću od drugih da budu bez sigurne vode za piće i sanitacije i više od tri puta veću vjerovatnoću da im nedostaju higijenske usluge.

U nestabilnim kontekstima, pokrivenost sigurnom vodom za piće je 38 procentnih poena niža nego u drugim zemljama.

Ruralna područja su zabilježila skroman napredak, pri čemu je pokrivenost sigurno upravljanom vodom za piće porasla sa 50 posto u 2015. na 60 posto u 2024. godini, dok je osnovna higijena porasla sa 52 posto na 71 posto. Ali urbana područja su pokazala malo poboljšanja.