Od monsunskih pojaseva Južne Azije do južnih ravnica Amerike, smrtonosne poplave su sve češće i žešće, ubijajući stotine ljudi i nanoseći gubitke koji se mjere u milijardama dolara.

Naučnici upozoravaju da klimatske promjene intenziviraju obrasce padavina, pretvarajući ono što su nekada bile "rijetke katastrofe" u redovne šokove na koje se zajednice sada moraju pripremati svake godine.

"Čak i naizgled mala povećanja globalne temperature dramatično povećavaju šanse za neviđene toplotne talase i poplave", rekao je za Anadolu John Marsham, čelnik Meteorološkog zavoda na Univerzitetu u Leedsu.

"Sada vidimo kako se ovo odvija razornim poplavama širom svijeta", dodao je.

Brojne katastrofe su i ovog ljeta naglasile ovu novu stvarnost. Poplave su zahvatile Kinu, Indiju, Pakistan, Južnu Koreju, Jemen i SAD, sravnile kuće, raselile hiljade ljudi i uništile važnu infrastrukturu.

- Intenzivirane monsunske poplave - Poplave povezane s monsunima ovog ljeta bile su posebno razorne širom Azije.

U sjevernom Pakistanu, bujične kiše, bujične poplave i prolomi oblaka usmrtili su blizu 800 ljudi od kraja juna, a više od 460 smrtnih slučajeva zabilježeno je u roku od nekoliko sedmica u augustu.

U susjednoj Indiji, bujična poplava zahvatila je sjevernu državu Uttarakhand početkom augusta. Više od 100 ljudi je nestalo kada su bujice rijeke Kheer Ganga uništile kuće, odnijele vozila i zatrpale čitava sela pod blatom i klizištima.

U Kini je najmanje 22 ljudi poginulo, a desetine se vode kao nestale nakon što su obilne kiše pogodile provinciju Gansu u augustu. Samo nekoliko sedmica ranije, Peking je zabilježio neke od najobilnijih padavina u posljednjih nekoliko decenija, usmrtivši najmanje 30 ljudi i prisiljavajući desetine hiljada na evakuaciju jer su poplavne vode potopile ulice i oštetile mostove.

U Južnoj Koreji je najmanje 18 ljudi poginulo, a preko 13.000 je evakuirano kada su rekordne padavine izazvale klizišta, nestanke struje i haos u saobraćaju krajem jula.

Jemen je još jedna zemlja pogođena bujičnim poplavama, s najmanje 14 poginulih osoba, uključujući nekoliko djece, od prošle sedmice.

U Južnoj Africi, poplave izazvane bujičnim kišama zahvatile su provinciju Istočni Kap u junu, odnijevši skoro 50 života.

Ove katastrofe više nisu ograničene na regije tradicionalno osjetljive na monsune. U američkoj saveznoj državi Teksas, bujične poplave u julu usmrtile su najmanje 135 ljudi, uključujući više od 35 djece, zahvativši velike dijelove regije, uključujući i ljetni kamp za djecu.

- Uzroci - Naučnici kažu da globalno zagrijavanje pojačava intenzitet padavina, što dovodi do destruktivnijih događaja.

"Mislim da se one povećavaju, a razlog je taj što se vremenski obrasci mijenjaju kao rezultat toplije klime", rekla je Carola Koenig, docentica na Fakultetu inženjerstva, dizajna i fizičkih nauka Univerziteta Brunel u Londonu.

Prema UN-u, poplave čine do 40 posto svih katastrofa povezanih s vremenskim prilikama. Između 1970. i 2019. godine, opasnosti povezane s vodom uzrokovale su polovinu svih katastrofa i gotovo polovinu svih prijavljenih smrtnih slučajeva. Od 2000. godine, broj zabilježenih poplava povećao se za 134 posto u poređenju s dvije decenije ranije.

Koenig je objasnila da se broj ciklona i uragana nije nužno povećao, ali da njihova žestina jeste, jer imaju više energije i mogu donijeti više kiše.

"Događaji koji su nekada mogli biti minorni, sada nose daleko veću destruktivnu moć", rekla je.